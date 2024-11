MasterChef Italia 14: data di inizio, nuovi giudici, prove e dove vederlo

Sta per arrivare MasterChef 14: l’avvio dell’attesissima nuova stagione del cooking-show è ormai alle porte, e promette importanti sorprese.

Qualsiasi show televisivo perde smalto dopo un certo numero di edizioni, è inevitabile. Non MasterChef, che negli anni si è dimostrato un format capace di mantenere un successo costante e di continuare ad attirare un pubblico diverso, trasversale. Lo spettacolo intriga appassionati di cucina, ma non solo… Oltre a essere un’affascinante sfida fra talenti, l’edizione italiana di MasterChef è anche un racconto corale che pone in primo piano storie di persone ordinarie, tutte animate da un grande sogno.

La quattordicesima edizione di MasterChef Italia inizierà a breve. Ma quando di preciso? E quali saranno le novità più rilevanti della nuova stagione? Partiamo dai protagonisti indiscussi dello show: i giudici. Anche per la prossima edizione sono stati confermati i tre grandi e affiatatissimi giudici che il pubblico ha imparato a collegare allo show.

Sono gli stessi, stranoti protagonisti di sempre. E qualcuno, specie sui social, ha già lasciato intendere che avrebbe preferito vedere qualcosa di nuovo… Si tratta di impressioni tangenziali, dato ma la maggior parte del pubblico sembra invece non voler considerare un’alterazione degli equilibri attuali. Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo (che è entrato a far parte del cast a partire dalla quinta edizione) e Giorgio Locatelli (arrivato con l’ottava edizione, in sostituzione della chef Antonia Klugmann) sono la vera chiave del successo dello show.

Ecco quando andrà in onda MasterChef 14 Italia

12 dicembre 2024. Ecco la data da ricercare. Manca dunque poco per poter assistere alla prima puntata di MasterChef 14 e conoscere i nuovi concorrenti dello show. Sarà possibile guardare il programma in tv su Sky Uno e in streaming su NowTv.

Quest’edizione sarà caratterizzata da sfide emozionanti come le Mystery Box e i Pressure Test, con i concorrenti che dovranno preparare piatti sempre più originali, per poter essere in grado di convincere gli esigenti giudici. Si dovrà sudare per vincere un premio finale di 100.000 euro e la possibilità di pubblicare un libro di ricette. Torneranno anche le prove in esterna, fondamentale per mettere alla prova i cuochi amatoriali su ingredienti e ricette del territorio.

E come sempre sono attesi tanti guest tra chef stellati e ospiti internazionali: nuovi referenti che sottoporranno i cuochi amatoriali a insidiosissime prove. Per annunciare la ripartenza dello show prodotto da Endemol Shine Italy, Sky sta già facendo girare uno spot natalizio dove si vedono i tre giudici pronti per un’atmosfera natalizia, con le Mystery Box diventano pacchi regalo, le decorazioni dell’albero si trasformano in Golden Pin e le luminarie brillano con la scritta “Pressure Test”. Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli promettono di diventare più buoni, mentre Bruno Barbieri conferma che sarà un giudice implacabile e severissimo.