Maura Paparo, che fine ha fatto dopo l’addio ad Amici e perché lasciò: tutto su di lei

Una bravissima coreografa che ha fatto parte del cast di Amici di Maria De Filippi. Scopriamo tutto su di lei e sul motivo del suo addio al programma.

Maura Paparo ha fatto per moltissimi anni parte del cast del programma che va in onda su Canale 5 e che è alla ricerca di nuovi talenti per quanto riguarda il mondo della musica, della danza e dello spettacolo in generale. Ma all’improvviso ha deciso di mettere fine alla sua collaborazione.

Scopriamo insieme che cosa fa oggi e sopratutto i motivi che ci sono stati dietro questa sua scelta televisiva e non. Potremmo scoprire anche un dolce segreto.

L’addio di Maura Paparo ad Amici, tutto la verità

Una donna nata per la danza tanto da essere prima ballerina e successivamente coreografa ed insegnante. Il grande pubblico ha imparato a conoscerla tramite il programma condotto da Maria De Filippi ma che cosa fa oggi e come mai ha lasciato il programma? Oggi avremmo modo di vedere anche una sua intervista in esclusiva a Verissimo dopo tanti anni di assenza dal piccolo schermo.

Come prima cosa iniziamo dicendo che é nata in provincia di Milano e per la precisione a Inveruno il 21 febbraio del 1967, quindi ha 57 anni. Ha iniziato studiando presso Russian Ballet Society – Legat Sistem. Successivamente si è appassionati anche ad altri stili fino alla danza moderna.

Insomma, la danza, è una passione che fa parte di lei. Per ben otto anni ha fatto parte del programma di Maria De Filippi come insegnante ed è sempre stata apprezzata per il suo talento e la passione che metteva con i ragazzi. Successivamente ha fatto parte di altri programmi televisivi come Piccoli Giganti.

Al momento la possiamo vedere su 7Gold in The Coach. Maura ha un profilo social molto attivo dove pubblica delle bellissime fotografie che la ritraggono al lavoro. Per quanto riguarda la sua vita privata che cosa conosciamo? E’ felicemente sposata con il campione di apnea Alessandro Lolli e nel gennaio 2010 è nata la figlia Carolina.

Motivo per il quale ha deciso di lasciare il programma Amici e dedicarsi alla famiglia. Durante il programma sono stati epici gli sconti con un altra insegnante di ballo, ovvero Alessandra Celentano. Da qualche tempo ha aperto una Associazione Sportiva Dilettantistica per la danza.

Una donna molto riservata sulla sua vita privata che ha voluto tenere tale lasciando il programma. A livello lavorativo però sappiamo tutto di lei e forse ha trasmesso la sua passione per la danza anche alla figlia!