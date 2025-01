Mazzata tremenda, patente a rischio con questa bevanda analcolica: scatta il ritiro

Il nuovo codice della strada è ufficialmente in vigore da sabato 14 dicembre con annesse discussioni soprattutto sulla severità delle sue pene. Focus sulla questione bevande con il ‘mistero’ relativo ad una in particolare

I guidatori di tutta Italia dallo scorso dicembre hanno evidentemente cambiato approccio per forza di cose. Il nuovo codice stradale ha portato a modifiche significative e sanzioni pesanti sia pecuniarie e detentive per chi guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti ed ovviamente per chi assume alcolici al di là dei limiti.

Soprattutto da quest’ultimo punto di vista c’è da fare massima attenzione perchè la soglia resta relativamente bassa. Con le nuove norme entrate in vigore il limite da non valicare è di 0,5 g/l, mentre per i neopatentati e i conducenti professionali il limite stesso è fissato sullo zero.

Birra, vino, alcolici e superalcolici di ogni tipo rappresentano quindi i pericoli principali per chi si mette alla guida e le relative patenti. C’è però chi si è posto domande anche sulle bevande energetiche e la loro composizione. Non tutti sanno infatti cosa ci sia all’interno ad esempio di una lattina di Red Bull, e cosa accadrebbe in caso di eventuale abuso.

Non solo l’alcol, ansia per la Red Bull: patente a rischio?

La formula speciale della Red Bull contiene tutta una serie di ingredienti magari meno noti al grande pubblico nei loro effetti combinati. Dalla caffeina alle vitamine del gruppo B, passando per taurina, zuccheri ed ovviamente acqua.

Considerando le forti pene relative al tasso alcolemico alcuni utenti si sono posti domande anche sulle bibite energetiche per evitare di incorrere in brutte sorprese. Ad ogni modo per ciò che riguarda i tassi di alcol oltre lo 0,5 la situazione è la seguente:

Tasso alcolemico tra 0,5 e 0,8 g/L: la multa va da 573 a 2.170 euro e sospensione della patente da 3 a 6 mesi.

della patente da 3 a 6 mesi. Tasso alcolemico tra 0,8 e 1,5 g/L: sanzione compresa tra 800 e 3.200 euro, e si rischia persino l’arresto fino a 6 mesi e sospensione della patente da 6 mesi a 1 anno.

Tasso alcolemico superiore a 1,5 g/L: multa compresa tra 1.500 e 6.000 euro, sospensione della patente da 1 a 2 anni, e arresto da 6 mesi a 1 anno.

Il tutto con pene più severe per i recidivi. Alla luce però della composizione di bevande energetiche come la Red Bull non dovrebbero esserci rischi di sorta. La taurina è infatti un aminoacido presente in maniera naturale nel corpo umano mentre la caffeina è uno stimolante presente anche in caffè o cioccolata.