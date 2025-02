Mediaset, palinsesto rivoluzionato a marzo: il nuovo programma completo

Scopriamo insieme che cosa cambierà con il mese di marzo nel palinsesto di Mediaset che ci lascerà senza parole. Sembra davvero impossibile!

Ogni giorno abbiamo degli appuntamenti fissi che ci piace seguire e non vorremmo mai e poi mai perderci, purtroppo però, nel mese di marzo, la rete Mediaset ha deciso di fare alcuni cambi di programma. Noi oggi vi vogliamo far scoprire in anteprima di che cosa si tratta e siamo certi che rimarrete senza parole.

Inizierà anche un nuovo programma. Quindi, scorri le prossime righe per scoprire di che cosa si tratta e come possiamo rimanere informati su quello che accade.

Nuovo programma in arrivo su Mediaset e non solo

Il mese di marzo sarà davvero molto particolare per quanto riguarda la rete Mediaset, ci saranno, infatti, diversi cambiamenti che noi vi andiamo a svelare in anteprima. Quindi, iniziamo subito. Come prima cosa diciamo che a partire dal 23 marzo inizierà in prima serata il serale di Amici di Maria De Filippi che prende il posto di C’è posta per te.

Gli sfidanti saranno divisi in tre squadre e si metteranno in gioco per vincere il programma e le varie borse di studio in base al proprio campo. Per quanto riguarda i giudici, al momento è confermato solamente Cristiano Malgioglio. In queste ultime settimane sono stati tanti i nomi che sono stati fatti ma nessuno ha confermato o smentito.

Parliamo di Ilary Blasi, Amadeus. Per il momento possiamo solamente attendere. Per quanto riguarda, invece, la fiction vedremo il debutto di Le onde del passato con protagonisti Anna Valle e Giorgio Marchesi e le puntate dovrebbero andare in onda di venerdì sera contro il programma in onda sulla Rai ovvero The Voice Senior condotto da Antonella Clerici.

Per quanto riguarda Mediaset Infinity, invece, potremmo assistere al ritorno ci Can Yaman con una serie molto attesa, ovvero El Turco. Si compone di ben sei appuntamenti della durata di 45 minuti. Ma non sono finite le novità. Anzi. Gerry Scotti ha lasciato spazio al programma di Paolo Bonolis, Avanti un altro che ma ritroveremo La ruota della fortuna.

Non sarà l’unico programma, anzi. Tornerà in prima serata anche con Lo show dei record che dovrebbe andare in onda il mercoledì sera. Quindi una mese ricco di novità e cambiamenti davvero importanti. Per quanto riguarda lo Zio Gerry avremmo modo di vederlo, a brevissimo, anche sul palco del Festival di Sanremo come co-conduttore insieme a Carlo Conti nella serata dell’11 febbraio.