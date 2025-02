Meghan Markle, grande ritorno: il video social nasconde un dettaglio dolcissimo

Scopriamo insieme un particolare dettaglio che in molti non hanno notato del recentissimo ritorno sui social di Meghan Markle. Davvero particolare!

La loro vita di coppia, tra Meghan Markle ed il Principe Harry è sempre molto turbolenta. Sono andati via da Londra e da tempo non fanno ritorno per delle cerimonie ufficiali. Ma la coppia, come sappiamo bene, sono anni che vive in America e cerca di farsi una vita oltre il fatto di essere parte della famiglia reale.

Per lungo tempo erano scomparsi dai social, specialmente Meghan Markle, ma di recente c’è stato un suo graditissimo ritorno. Non tutti però hanno notato un dettaglio molto particolare. Andiamo a vedere di che cosa si tratta.

Meghan Markle il dettaglio dolcissimo che scalda i cuori

Il video che ha deciso di pubblicare sul suo profilo social di Instagram ha lasciato tutti stupiti perché abbiamo visto una versione inedita di lei, ovvero come mamma orgogliosa e molto elegante. Per chi non lo sapesse il suo profilo è seguito da bene un milione e mezzo di persone!

Ma che cosa ha reso speciale questo ritorno dove si è mostrata in modo molto easy? Possiamo vederla con un maglione nero a girocollo e dei jeans blu, quindi una donna normalissima che si riprende mentre parla. Eppure non è così. In molti non hanno notato il dettaglio del ricamo sul girocollo.

Non sono parole a caso ma i nomi dei suoi figli, ovvero Archie, che ha 5 anni e della principessa Lilibet che ne ha 3 di anni. Ma non solo, si è mostrata anche completamente senza trucco e con i capelli sciolti. Ma come mai ha girato questo video? Meghan ha voluto condividere la grande gioia per un regalo particolare.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Meghan, Duchess of Sussex (@meghan)

Parliamo del merchandising di Billie Eilish, ma non solamente, anche una copia autografata del suo ultimo album “Hit Me Hard and Soft”. Ma non li terrà per lei. Ha intenzione di donare il tutto ad una ragazza di 15 anni che ha conosciuto durante gli incendi di Los Angeles dove la sua casa è andata a fuoco.

Ha ricordato, infatti, del racconto della madre che la figlia ha perso la maglietta di Billie Eilish, che tanto amava, mentre stava fuggendo dall’incendio. La duchessa del Sussex è tornata da poco su Instagram, per la precisione il primo di gennaio dove ha parlato della sua nuova serie che debutterà il 4 marzo.

In precedenza era previsto per il 15 gennaio ma è stato tutto rimandato per via degli incendi di Los Angeles. Meghan ha stupito tutti con il suo regalo ma anche per il dolcissimo omaggio fatti hai figli!