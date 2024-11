È meglio che lasci perdere le fette biscottate a colazione: non sono per niente salutari

Non tutti sanno che le fette biscottate non sono così salutari come sembrano: meglio lasciarle perdere a colazione per non subirne le conseguenze

La colazione è il pasto più importante della giornata, per questo bisogna scegliere con cura quali alimenti ingerire. Molte persone optano per le fette biscottate classiche o integrali. Una soluzione comoda e veloce, da mangiare sia da sole che accompagnate da confettura, marmellata o, per i più golosi, creme spalmabili varie.

Ad ogni modo, faresti bene a sapere che in realtà le fette biscottate non sono così salutari come sembra. Sebbene spesso vengano scelte anche da chi è a dieta o vuole seguire un regime alimentare ipocalorico, questo tipo di alimento presenta alcune criticità. Se, quindi, vuoi evitare di andare incontro a brutte sorprese per la salute non trascurare questi dettagli.

Fette biscottate a colazione, altro che salutari: meglio lasciarle perdere

Le fette biscottate sono una delle colazioni preferite in tutto il mondo. Questo perché sono adatte anche a chi vuole mantenersi in linea. Chi, invece, non vuole rinunciare ad un piccolo peccato di gola può sempre ricoprirle con un velo di marmellata o di crema spalmabile alla nocciola. Ma siamo proprio sicuri che le fette biscottate siano così salutari come crediamo?

In realtà si tratterebbe di un falso mito, dal momento che nascondono un elevato contenuto di zuccheri aggiunti che, se assunti regolarmente, possono causare stanchezza cronica, aumento di peso, problemi al sistema immunitario, alla vescica e ai reni.

Senza dimenticare, poi, che nelle fette biscottate sono presenti notevoli quantità di farine raffinate che aumentano il rischio di diabete ed intolleranze. In più, possono far salire il livello di colesterolo nel sangue, con il conseguente incremento di danni cardiovascolari.

È chiaro quindi che, al contrario di quanto pensa la maggior parte delle persone, le fette biscottate sono tutt’altro che salutari. Quando infatti le preferiamo a biscotti, cereali ed altri spuntini credendo di fare la scelta migliore per l’organismo, ci stiamo in realtà esponendo a possibili rischi per la salute. L’ideale sarebbe consumare anche a colazione una piccola porzione di frutta o di verdura di stagione, magari sotto forma di frullato o centrifuga.

Se proprio non si vuole rinunciare alle fette biscottate, è meglio scegliere quelle integrali poiché sono ricche di fibre ed aiutano a migliorare il transito intestinale. Un’altra piccola accortezza è evitare di acquistare varianti che contengono zuccheri aggiunti. Inoltre è preferibile optare per quelle fette biscottate in cui è presente solo l’olio extravergine di oliva e non quello di palma.