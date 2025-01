Mercato Immobiliare: la posizione di Latina nella classifica delle città più attrattive d’Italia

Un po’ a sorpresa, oggi Latina occupa un posto piuttosto alto nella classifica delle città più richieste dal mercato immobiliare.

Negli ultimi anni la città pontina sembra aver acquistato maggiore fascino: la seconda città laziale per numero di abitanti, grazie a nuovi progetti edilizi e infrastrutturali, sembra finalmente pronta a smarcarsi dalle ombre della crisi industriale vissuta negli anni ’90 del Novecento.

Siamo nel pieno di un rilancio dell’economia locale, che passa soprattutto attraverso lo sviluppo dell’agricoltura specializzata, del terziario e del turismo. E c’è anche un altro fenomeno chiave molto importante: ritorno in città di molti abitanti che, per lavoro, avevano scelto di trasferirsi a Roma o in provincia. Oggi il fenomeno del pendolarismo verso la Capitale è di grandi dimensioni… Molti latinensi restano infatti a risiedere in città pur trovando lavoro a Roma.

Inoltre, le numerosi opere di ristrutturazione stanno migliorando l’offerta abitativa. E grazie ai tanti progetti di sviluppo urbano e al miglioramento delle infrastrutture, Latina sta diventano una città sempre più accessibile e più attrattiva. Dopo qualche anno caratterizzato da fenomeni di degrado e lassismo, la città riesce a offrire oggi una buona qualità della vita, garantendo ondine, servizi e strutture. E rispetto a tante altre città italiane, Latina offre anche prezzi immobiliari più competitivi.

Latina torna ad avere appeal sul mercato immobiliare

Ed ecco perché, secondo il Market Appeal Index elaborato da Immobiliare.it, Latina continua a salire nella speciale classifica delle città più attrattive, a livello immobiliare, d’Italia. L’indice esprime un punteggio di attrattività del mercato immobiliare da 1 a 100 analizzando i numeri dell’offerta, le ricerche e i contatti ricevuti per gli annunci. E alla fine si ottiene appunto una classifica dei capoluoghi dal mercato più attrattivo.

La città più attrattiva d’Italia, com’è facile immaginare, è Milano, con un punteggio di 100 su 100. Il capoluogo lombardo è ancora il principale polo economico e immobiliare d’Italia, con uno sviluppo edilizio impressionante e grande attrattività anche a livello internazionale. Nella classifica delle grandi città, segue Roma, anche grazie al boom dovuto al Giubileo. Al terzo posto c’è Bologna (l’anno scorso era al quarto posto) a 72,2 punti.

Al quarto posto c’è Firenze. Subito dopo arrivano Torino, Bari e Verona. All’ottavo posto della classifica figurano due città: Napoli e Venezia, entrambe a quota 27,8. Palermo arriva dopo, con 16,7. Guardando invece alla classifica globale, che valuta anche i centri più piccoli, sul podio ci sono Monza, con 94,3 punti, Bergamo, con 93, e Pisa, a quota 91,3. Latina, con 62 punti, ora in trentacinquesima. Ma rispetto all’anno scorso ha scalato quattordici punti.