Metabolismo bloccato, quali alimenti mangiare e a che ora per riattivarlo

Ottimo il pesce azzurro ed i crostacei che ci aiutano sia con il metabolismo che con la tiroide. Passiamo poi ai cereali integrali, nella giusta quantità ci aiutano a dare energia al corpo ed attivare il metabolismo grazie alle fibre. Al settimo posto troviamo uova e formaggi. Contengono proteine utili e che ci danno un buon potere saziante.

All’ottavo posto troviamo la frutta secca, ricchissima di Omega 3 e di vitamine E, ottima per la pelle. Come non citare l’olio extra vergine di oliva. Ci aiuta a ristabilire il giusto ritmo del metabolismo. Nelle ultime tre troviamo il caffè , ma ricordiamoci che ci può aiutare ma non dobbiamo assolutamente esagerare con il quantitativo.

Perfetti anche cioccolato e cacao amaro. Come il caffè però non bisogna abusarne perché potremmo ingrassare! Ultimo ma non meno importante l’acqua. Ottima anche come tisane, minestre, centrifughe, insomma l’importante è bere almeno due litri al giorno per depurare il nostro organismo in modo corretto.

Ricordiamoci che se vogliamo attivare il nostro metabolismo non dobbiamo mangiare meno ma bene! E ricordati che qualsiasi consiglio alimentare deve essere approvato dal professionista che ti segue, che sia un nutrizionista o un dietologo, non decidere mai in modo completamente autonomo. Ricordati poi che sono molto importanti gli spuntini durante il giorno per attivare il nostro metabolismo.