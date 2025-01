Meteo Epifania 2025, solo pessime notizie: niente gita fuori porta

Chi aveva in programma di organizzare una gita fuori porta per l’Epifania 2025 potrebbe essere costretto a ripensarci a causa del meteo.

Il 6 gennaio 2025 potrebbe rivelarsi come una giornata poco adatta alle uscite. Secondo le ultime previsioni meteo, l’Epifania 2025 potrebbe infatti essere contaminata da un’intensa ondata di maltempo. L’Italia è un Paese che vive di una caratteristica frammentazione climatica e, in tal senso, la generalizzazione non è mai giustificata. Bisogna dunque analizzare la situazione regionalmente. Solo così sarà possibile capire dove gli esperti si aspettano pioggia, vento forte o addirittura neve.

Diciamo che potrebbe essere una buona idea pianificare attività al coperto durante il giorno della Befana. Meglio non organizzare gite, passeggiate all’aperto o viaggi in montagna, campagna e città storiche. I servizi meteo hanno già evidenziato che lunedì 6 gennaio, giorno della Befana, un ciclone in discesa dal Nord Atlantico dovrebbe innescare una fase di intenso maltempo nell’Europa Continentale.

Epifania 2026, il meteo: dove e quando pioverà

In Inghilterra, Francia e Germania Occidentale, per esempio, sono attese precipitazioni abbondanti e fortissime raffiche di vento. Si è parlato già di venti con forza di uragano in alcune regioni della Francia. E anche l’Italia sarà interessata da questo fronte perturbato. Ma dove?

Geograficamente, la zona più esposta è quella del Nord-Ovest, dove gli esperti non escludono il rischio di nevicate fino in pianura. Una Regione in particolare potrebbe essere investita da pioggia e neve. Si tratta del Piemonte. A ogni modo, tutto il Nord Italia dovrebbe essere interessato da un calo delle temperature e da instabilità.

Il maltempo interesserà anche altre zone della penisola. Ecco perché l’Epifania 2025 potrebbe portare cattive notizie sul fronte meteo un po’ in tutto il Paese. Le zone più esposte ai cali termici e alle piogge saranno quelle del versante tirrenico, dalla Liguria fino al Lazio. Quindi, anche al Centro si prevede l’arrivo di piogge battenti, intensi venti dai quadranti meridionali e temperature instabili.

Non tutto il Centro Italia dovrebbe però subire un calo delle temperature. In alcune zone sono previsti picchi temici, ovvero temperature in deciso aumento. Per esempio a Roma le previsioni parlano di una temperatura fino a 16°C a Roma. A Sud del Lazio, dalla provincia di Caserta in giù non sono previste piogge. Tutto il Sud Italia dovrebbe quindi essere risparmiato dagli acquazzoni. Stessa cosa per la Sicilia e per le Regioni del Centro del versante adriatico (Abruzzo, Marche).

Dopo l’Epifania, il maltempo continuerà però a contaminare tutto il Paese. I meteorologi si aspettano già un’irruzione di aria artica che porterà temperature molto più basse del normale. Tornando al meteo previsto per l’Epifania 2025, bisognerà stare attenti soprattutto in Piemonte, Lombardia, Liguria, Toscana, Lazio e Sardegna.