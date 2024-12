Meteo Lazio, cosa dobbiamo aspettarci dopo l’ultima allerta con rovesci e temporali

Quali sono le attese per il tempo sul Lazio nelle prossime giornate, vediamo che cosa dicono le previsioni meteo.

La stagione fredda sembra proprio fare sul serio in questo periodo. La situazione continua a mantenersi abbastanza dinamica su tutta la Penisola, con l’arrivo di diversi fronti nuvolosi e di aria fredda, alternati a periodi di tempo soleggiato. Anche nel Lazio le piogge sono state abbondanti nello scorso week end e il tempo è stato marcatamente instabile.

Infatti oltre al maltempo diffuso lungo le coste e l’entroterra delle regione, lungo i rilievi preappenninici e nelle zone montuose centrali non sono mancate le nevicate, abbastanza abbondanti in alcune aree. Anche le temperature sono discese, in particolare nelle zone più distanti dal mare. Ma cosa si attende ora?

Meteo Lazio, le previsioni di maltempo

Quella che stiamo trascorrendo è una fase più asciutta e soprattutto lungo le coste caratterizzata da aria più mite. Tuttavia si tratta di una breve pausa. Infatti il ciclone mediterraneo che nel fine settimana ha investito tutte le regioni italiane, continua a fare sentire i suoi effetti, pur allontanandosi verso Francia e Spagna.

Il movimento retrogrado del vortice sta convogliando verso la Penisola un nuovo fronte nuvoloso. Questo inizierà presto a colpire le regioni italiane a partire dalle isole maggiore per poi avvicinarsi rapidamente alle zone tirreniche. Per quanto riguarda il Lazio, la pausa di tempo stabile di questi giorni è destinata a terminare presto. Sono annunciate piogge dapprima lungo le coste, in particolare quelle meridionali della regione, in estensione verso nord.

Anche Roma sarà interessata dai fenomeni piovosi, che dovrebbero essere di lieve entità per poi intensificarsi nel corso della giornata e soprattutto della nottata del 13. Nel dettaglio si prevedono condizioni più stabili e soleggiate per la mattinata, seguite da un progressivo aumento delle nubi. Le prime piogge si avranno lungo le coste e via via si sposteranno verso la dorsale appenninica con intensità localmente anche forte.

All’interno lungo i rilievi, anche se a quote elevate, ci potrebbero essere delle nevicate, a partire dai 1300 metri d’altitudine. Nella giornata di sabato le condizioni saranno ancora perturbate e non sono da escludere dei temporali nelle zone interne della regione, anche nella città di Roma. Miglioramenti per il tardo pomeriggio e la serata, soprattutto lungo le coste, più instabile il tempo altrove.

Per domenica si prevede un tempo più soleggiato, con nubi quasi del tutto assenti. Potrebbero esserci delle foschie nelle vallate e del cielo velato nelle zone interne. Ma nel corso della giornata le condizioni andranno migliorando decisamente, con temperatura in ascesa, soprattutto nei valori massimi.