Meteo Lazio, irruzione artica e pesante calo climatico: in arrivo anche nevicate

La notizia non sembra essere di quelle belle ma il freddo deve anche arrivare, siamo a Natale! Scopriamo che cosa succederà a breve, forse è giunto il momento di tirare fuori le sciarpe.

Il freddo sembra essersi avvicinato in modo molto repentino e, stando alle previsioni, ci aspettano dei giorni davvero freddi. Cerchiamo di capire meglio insieme che cosa ci attende e sopratutto quali saranno le temperature. E’ anche vero che le temperature anomale ci sono state fino ad oggi.

Quindi non ci possiamo lamentare se inizia, giustamente, a fare freddo. Un dato molto importante anche per l’agricoltura e per i negozi di abbigliamento. Andiamo nel dettaglio del fine settimana per quanto riguarda il meteo.

Freddo e non solo in arrivo sul Lazio

Sembra che questo fine settimana sia particolarmente freddo. La situazione, per quanto riguarda il meteo parla di una forte diminuzione delle temperature per tutta Europa, una sorta di goccia fredda e secca. Stando alle previsioni dovrebbe arrivare dal 29 novembre con la possibilità di intensificazione entro il fine settimana.

L’aria fredda arriva dai quadranti nord-orientali ed attraverserà l’arco appenninico per arrivare anche alle regioni centrali tirreniche. Questo porterà ad un netto calo delle temperature e dell’umidità. L’aria fredda è più densa di quella calda ecco per quale motivo il vero freddo arriverà dalla giornata di sabato 30 novembre.

E per quanto riguarda la neve? Si prevede sulle zone appenniniche e subappenniniche al confine con l’Abruzzo. Gli episodi saranno solamente in alta collina e in alta montagna. Potrebbe esserci neve Mainarde, i Simbruini, il Cicolano e le alture nord-orientali del Reatino.

La neve potrebbe arrivare sotti i 900 metri. Nelle zone di Monte Livata, Campo Staffi e Campocatino le temperature si abbasseranno di molto anche a -0,5/-1 dai 1600/1700 metri. Il vento potrebbe raggiungere i 65/70 hm/h. Dalla giornata di domenica 1 dicembre le temperature si potrebbero alzare leggermente.

A partire dal 2 dicembre, quindi prossima settimana assisteremo ad un graduale e leggeremo aumento delle temperature ma solamente momentaneo, sembra che già tra il 3 ed il 4 dicembre arrivi nuovamente la pioggia ed il freddo. Quindi iniziamo a tirare fuori, dopo tanti mesi, sciarpe, capelli e cappotti pesante.

Dopo tanti mesi sembra essere arrivato il freddo in concomitanza con l’arrivo del Natale. Attenzione poi sempre al ghiaccio la notte e la mattina presto. Ricordate anche di fare attenzione, in questa stagione, ai vostri amici a quattro zampe se li portate a passeggio con il ghiaccio o con temperature basse.