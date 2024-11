Metti uno spicchio d’aglio nel WC prima di andare a dormire: la mattina dopo avrai una bella sorpresa

Metti uno spicchio d’aglio nel wc e lascia agire tutta la notte: ciò che accade la mattina dopo è davvero sorprendente!

Sono tantissimi i trucchetti che ogni giorno si possono usare in casa per fare le pulizie e sbarazzarsi di fastidiosi problemi domestici. In alcuni casi per sbrigare le faccende in un battibaleno non servono costosi detergenti ed altri prodotti chimici.

Talvolta la soluzione migliore è ricorrere ad una serie di ‘ingredienti’ naturali ed economici che abbiamo sempre a portata di mano come ad esempio il bicarbonato di sodio, l’aceto bianco, il succo di limone e chi più ne ha più ne metta.

Tutti questi prodotti infatti si possono usare per fare il bucato, eliminare i cattivi odori e pulire praticamente qualsiasi tipo di superficie. Questo perché vantano un potentissimo effetto igienizzante e smacchiante. Ciò che però in pochi sanno è che persino l’aglio può tornare utile per sbarazzarsi di un problema legato all’igiene del wc. Mettine uno spicchio nella tazza prima di andare a dormire e guarda cosa succede!

Metti uno spicchio d’aglio nel WC prima di andare a dormire: ciò che accade è sorprendente

Forse nessuno te l’ha mai detto prima d’ora, ma persino l’aglio può essere di grande aiuto per sbrigare una faccenda domestica alquanto fastidiosa: pulire il wc. Basta infatti metterne uno spicchio nel water prima di andare a dormire ed attendere la mattina seguente. Ciò che noterai al tuo risveglio è davvero sorprendente!

Di sicuro si tratta di un trucco piuttosto bizzarro e curioso, ma al tempo stesso estremamente efficace. Questo ‘ingrediente’ naturale vanta infatti un elevato potere disinfettante poiché contiene al suo interno una particolare sostanza chiamata allicina, che è in grado di eliminare batteri ed organismi fungini.

Inoltre, modifica le caratteristiche delle superfici con cui viene a contatto, creando un ambiente sfavorevole alla formazione di funghi e colonie batteriche. Non dovrai fare altro che ripetere l’operazione un paio di volte alla settimana per ottenere nel giro di pochi giorni un effetto strabiliante. Il consiglio è quello di farlo prima di andare a dormire, così che l’aglio possa agire in profondità durante tutta la notte, senza che nessuno vada a tirare lo sciacquone.

Ma non finisce qua, perché l’aglio è utile anche per eliminare le fastidiose ed antiestetiche macchie ed incrostazioni giallastre che a lungo andare si formano all’interno della tazza. In questo caso occorre preparare un infuso facendo bollire tre spicchi d’aglio in mezzo litro d’acqua, lasciare raffreddare il tutto, filtrare il liquido ottenuto e versarlo nel water in corrispondenza degli aloni. Lascia infine agire la soluzione qualche istante prima di tirare lo sciacquone ed il gioco è fatto!