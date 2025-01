Mi avanza sempre dalle feste, ma stavolta non lo spreco: ho scoperto come usare il vino in modo furbissimo

Durante le feste capita sempre che del vino avanzi ma come possiamo fare per utilizzarlo e non sprecarlo? Ecco i consigli che cercavi! Sono facili, utili e funzionano.

Quando ci sono giornate di festa come nel caso del Natale è normale mettere del vino a tavola ma quasi sempre avanza. Se non vogliamo gettarlo via perché giustamente non ci piace sprecare possiamo utilizzarlo in modo completamente diverso facendo degli utilizzi alternativi super utili ma che in pochi conoscono.

Non ci perdiamo in troppe chiacchiere e scopriamo come possiamo utilizzare quel vino che è rimasto in tavola e nessuno ha utilizzato. Siamo certi che diventerà un tuo cavallo di battaglia!

Vino avanzato? Ecco come usarlo in casa

Impossibile dire che dopo una cena della Vigilia di Natale o un pranzo di Natale non abbiamo buttato del vino nel lavandino. Era rimasto perché nessuno lo ha terminato e non sapevi che cosa fare. Noi oggi ti vogliamo svelare alcuni utilizzi alternativi che ti stupiranno. Siamo certi che per alcuni consigli sgranerai gli occhi.

Iniziamo subito! Come prima cosa possiamo utilizzare il vino come disinfettante naturale per la frutta e la verdura di stagione. L’alcool, infatti, scioglie le impurità e stando ad uno studio del 2005 condotto da Mark Daeschel della Oregon State University i componenti del vino sono in grado di uccidere i patogeni della salmonella e dell’escherichia coli.

Ottimo l’utilizzo del vino come smacchiatore! Facciamo l’esempio che è caduto del vino rosso sul tappeto, prendiamo del vino bianco nel giro di pochissimo tempo e mettiamolo sulla macchia. Asciughiamo con un panno morbido ed asciutto e la nostra macchia sarà solamente un lontano ricordo, non male vero?

Il vino lo possiamo anche utilizzare come smacchiatore per macchie di grasso o carburante. Versiamo del vino bianco ed il gioco è fatto! Perfetti gli avanzi di vino anche per allontanare mosche e moscerini. In che modo? Prendiamo una tazza e riempiamola a metà di vino rosso, copriamola con la pellicola e facciamo dei forellini con lo stuzzicadenti.

Hai mai provato a tingere con il vino rosso? Facciamo bollire una pentola grande, in base al nostro tessuto, amalgamiamo con un cucchiaio di legno per 10 minuti e lasciamo raffreddare, sciacquiamo il capo ed ammiriamo il nuovo colore! Ottimo anche come lenitivo della pelle, ad esempio mettiamo in ammollo un pezzo di pane nel vino e poi mettilo sul livido. Guarirà molto prima! E tu conoscevi tutti questi utilizzi alternativi per quanto riguarda il vino che avanza durante le feste? Non male vero!