Mi sono avanzate le castagne da Natale, ma non ne spreco nemmeno una: così durano tutto l’anno

Il segreto per avere sempre delle castagne buonissime e fresche. In questo modo non dovrai mai buttarle via. E’ facilissimo.

Durante le festività natalizie sicuramente abbiamo comprato le castagne, ma con le tantissime portate può succedere che nessuno arriva ad assaggiarle. Ecco quindi che avanzano ma non vogliamo assolutamente sprecare del cibo. Noi oggi ti vogliamo svelare come farle durare a lungo sempre buonissime e fresche.

Siamo certi che ti abbiamo incuriosito, quindi andiamo a vedere nel dettaglio che cosa dobbiamo fare. Non è assolutamente difficile, anzi e potrai utilizzarle quando preferisci sempre fresche.

Le castagne: il segreto per non sprecarle

Questo buonissimo frutto è molto simile alle ciliegie, ovvero quando ne mangi una subito dopo ne vuoi un’altra. Ma capita che ne avanzino alcune dalle festività, dove le nostre tavole erano super ricche. Come possiamo fare, quindi, per evitare di sprecarle? Le nostre nonne le facevano essiccare o le conservavano nella grappa.

Ma noi oggi ti vogliamo rivelare un metodo super semplice. Che cosa ci occorre? Il congelatore! Così facendo le gusterai come se le avessi appena raccolte sempre, non male vero? Scopriamo, i passaggi da seguire per farlo da crude. Come prima cosa dobbiamo controllare che il guscio sia liscio e senza fori.

Mettiamo le nostre castagne in acqua per un paio di ore ed eliminiamo quelle che sono venuta a galla, non saranno buone da mangiare. Scoliamole con attenzione ed asciughiamole una per una. Se le dobbiamo bollire, quando le scongeliamo, incidiamo la parte bombata ed eliminiamo il guscio rigido. Adesso le nostre castagne sono pronte per essere messe nei sacchetti.

Come utilizzarle poi? Prendiamo quelle che ci occorrono e mettiamole in acqua bollente per 4/5 minuti. Scoliamole con attenzione ed eliminiamo la pellicina a contatto con la polpa. Vogliamo mangiarle in padella o cuocerle in forno? Non serve scongelarle ma possiamo metterle in cottura direttamente.

Cambia solamente il tempo di cottura che sarà leggermente più lungo. Per quanto tempo le possiamo conservare? Per circa 10/12 mesi ma segniamo la data sopra la confezione per sicurezza. Abbiamo cotto le nostre castagne a Natale ma sono avanzate? Sbucciamole e poi mettiamole nei sacchetti per il congelatore, in questo caso vanno utilizzate entro massimo sei mesi per tutte le ricette che vogliamo, come secondi piatti o primi piatti.

Adesso che le castagne non hanno più segreti per te siamo assolutamente certi che non avrai alcun tipo di problema con questo prodotto della terra davvero buonissimo!