“Mi sono licenziato”: incredibile rivelazione di Corrado Sassu di Casa A Prima Vista

L’incredibile rivelazione dell’agente immobiliare Corrado Sassu di Casa a Prima Vista: “Mi sono licenziato”. Ecco che cosa è successo.

Casa a Prima Vista è il famoso format di Real Time che vede protagonisti tre agenti immobiliari, in sfida per cercare di trovare l’immobile migliore da vendere ad una coppia di clienti. Nel tempo sono state lanciate due versioni del programma, quella milanese e quella romana.

In entrambi i casi il successo è stato strepitoso. Sia gli agenti di Milano, Ida Di Filippi, Mariana D’Amico e Gianluca Torre, sia quelli di Roma, Nadia Mayer, Blasco Pulieri e Corrado Sassu, hanno subito conquistato il cuore dei fan, tanto che oggi sono seguitissimi anche sui social network.

Sicuramente un posto speciale nel cuore del pubblico lo ricopre Corrado, giovane e simpatico agente romano di 34 anni, famoso per portare sempre gli acquirenti “fuori zona”. Di recente, però, Sassu avrebbe sorpreso tutti dichiarando di essersi licenziato. Ecco che cosa è successo.

Casa A Prima Vista, Corrado Sassu: “Mi sono licenziato”

Durante la partecipazione a Vanity Fair Stories, il famoso agente immobiliare di Casa a Prima Vista Corrado Sassu ha parlato di come il successo e la notorietà abbiano in parte cambiato la sua vita. A sorprendere tutti, in particolare, sarebbe stata un’incredibile rivelazione fatta dall’agente romano, il quale ha dichiarato di essersi licenziato.

Prima di diventare un personaggio televisivo a tutti gli effetti, Corrado gestiva diverse agenzie in franchising. La fama acquisita con il programma di Real Time l’ha spinto però a prendere una decisione inaspettata. “La mia situazione è un po’ particolare, perché in realtà dopo il successo del programma in pratica mi sono licenziato”. Ha raccontato senza filtri.

“Mi sono accorto che c’era un cambiamento”. Ha aggiunto subito dopo. “Sono ancora un agente immobiliare, ma avevo delle agenzie con un franchising, così ho deciso di venderle perché volevo creare qualcosa di mio grazie a questi contatti che stavano entrando”. Insomma, possiamo dire che il successo ottenuto a Casa a Prima Vista anziché montargli la testa, lo ha reso più ambizioso e lo ha fatto riflettere sull’importanza di costruire un progetto lavorativo proprio.

Dunque Corrado oggi sarebbe diventato un imprenditore, con una sua azienda online che si occupa di generare contatti e vendere immobili. “Stanno entrando una valanga di contatti” ha spiegato. In effetti, il lavoro svolto all’interno del programma ha aperto nuove porte non solo a Sassu, ma pure a tutti gli altri agenti immobiliari, dal momento che oltre ad essere maggiormente seguiti online, essi hanno anche potuto ampliare la propria rete di contatti.