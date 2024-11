Michael Schumacher, incredibile aggiornamento sulle sue condizioni: fan commossi

Finalmente ci sono dei reali aggiornamenti sulle condizioni di Michael Schumacher: la notizia ha commosso tutti i fan del tedesco

Il sette volte campione del mondo non è mai uscito dall’ambiente della Formula 1, nonostante sia costretto ormai da 10 anni ad una difficilissima riabilitazione. La moglie Corinna ha mantenuto sempre un grandissimo riserbo sulle condizioni del marito.

Tante voci, forse troppe, molte non vere. Michael Schumacher è costretto a vivere in condizioni difficili da quel maledetto 29 dicembre 2013, giorno in cui il campione tedesco cadde sulle nevi di Meribel, mentre sciava fuori pista. Un trauma cranico così violento da costringerlo ad una duplice operazione e ad un recupero difficoltoso, con a fianco sempre la sua famiglia. La moglie Corinna non l’ha mai abbandonato e ha eretto intorno a lui un muro di privacy per evitare che filtrasse qualcosa riguardante la condizione di salute del marito.

Purtroppo in molti hanno provato a mettere in giro storie non vere a riguardo, creando un disagio sia all’interno della famiglia che negli appassionati, fuorviati da voci false e tendenziose. Per una volta, però, c’è un aggiornamento che è stato confermato anche dalla portavoce storica del sette volte iridato, Sabine Kehm, oltre che dai media tedeschi. Sembra proprio che Michael Schumacher sia fuori dal coma e che comunichi, a modo suo, con la moglie Corinna.

La clamorosa rivelazione sulle condizioni di Schumacher: “Comunica con la moglie”

Secondo quanto riportato dal quotidiano tedesco ‘Bild’, nelle ultime settimane le fasi di veglia di Schumacher si sono fatte sempre più frequenti e questo gli consente di poter comunicare con la sua famiglia. Le ultime news parlano di uno Schumacher trasportato da Grenoble al Centro ospedaliero universitario del Vaud a Losanna, in Svizzera francese. A riferirlo è stata la Radio Suisse Romande.

La bellissima novità è che il coma in cui Schumacher era caduto dopo l’incidente non era irreversibile e questo è di fondamentale importanza per una sua ripresa. I primi segnali di una ripresa di coscienza potrebbero portare ad ulteriori sviluppi positivi nei prossimi mesi. Il comunicato ufficiale rilasciato dalla famiglia, tramite la portavoce Sabine Kehm, recita: “Michael ha lasciato il CHU di Grenoble per continuare il suo lungo periodo di riabilitazione. Non è più in coma. I ringraziamenti vanno ai medici e agli infermieri che lo hanno assistito e a tutte le persone che hanno inviato a Michael messaggi di auguri”.

La speranza è che con un po’ più di tempo si possa arrivare anche ad un recupero più accentuato, con magari una possibilità di apparire in pubblico prima o poi.