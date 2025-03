Michael Schumacher, messaggio straziante poco fa: piange il mondo dello sport

Sono passati 12 anni da quel terribile incidente con gli sci che è costato un coma durato 6 mesi e un risveglio drammatico.

Oggi arriva un messaggio che strazia il cuore di chi ha sempre amato il campionissimo della Ferrari. Un guerriero che non si è mai arreso.

La caduta sugli sci del 29 dicembre 2013 provocò gravi danni cerebrali a Michael Schumacher, che dopo due operazioni delicate si risvegliò dal coma nel giugno del 2014. Da allora sul suo stato di salute la famiglia ha sempre cercato di mantenere il massimo riserbo, circondata anche da criminali e falsi amici che l’hanno ricattata e che hanno cercato di vendere le foto scattate nella casa del campione.

Il 3 gennaio scorso Schumacker ha compiuto 56 anni, la sua famiglia non lo ha mai abbandonato, molti provano a dire che sta migliorando, che la riabilitazione procede regolarmente, ma la realtà è che nessuno sa davvero quale sia la verità. Oggi arriva un messaggio che commuove tutto il mondo.

“Continua a lottare Michael ci manchi”: il messaggio che spezza il cuore

20 piloti tra i più importanti nella storia degli sport a motore si sono ritrovati anche quest’anno in occasione della Race of Champions, evento che riunisce alcune stelle, l’edizione 2025 si è svolta a Sidney in Australia. Non sono mancate le esibizioni e gare vere e proprie che hanno visto la Francia aggiudicarsi sia la Coppa delle Nazioni che il Champion of Champions con la leggenda del rally Sebastien Loeb. Ma l’evento ha regalato anche emozioni forti.

Michael Shumacher non è mai stato dimenticato, dai suoi fan come dai suoi ex colleghi e nemici ma solo in pista. Durante la cerimonia all’Accor Stadium, Sebastian Vettel, con cui Michael ha condiviso mille avventure e battaglie, ha voluto fortemente che l’occasione della Race fosse anche un tributo al campione dei campioni, e così insieme a tutti gli altri piloti presenti alla manifestazione, ha srotolato uno striscione con un messaggio commovente: “Keep Fighting Michael – We Miss You” (“Continua a lottare Michael – Ci manchi”) con l’indirizzo del sito internet della fondazione benefica del campione tedesco (www.keepfighting.ms) e una foto che ritrae l’ex pilota Ferrari sorridente in occasione della sua ultima partecipazione alla Race of Champions.

Oltre ai 20 piloti, era presente anche il figlio Mick Schimacher che solitamente nelle occasioni pubbliche ha evita di parlare del padre e delle sue condizioni di salute su cui la madre Corinna ha imposto uno strettissimo riserbo. Gli spettatori presenti hanno accolto l’iniziativa con un calorosissimo applauso, c’è chi giura che il figlio di Michael non abbia trattenuto le lacrime. E forse succederà anche a voi guardando il video qui sotto.