Mina Settembre 3, anticipazioni prima puntata: doloroso lutto, Mimmo inganna Gelsomina

Scopriamo insieme che cosa vedremo nel primo e attesissimo nuovo appuntamento per quanto riguarda Mina Settembre. Tutte le anticipazioni.

Manca pochissimo alla terza stagione della fiction che vede come protagonista Serena Rossi, parliamo di Mina Settembre, come avete letto anche nel titolo. Ovvero la storia di una assistente sociale che dedica tutte le sue energie al prossimo e che ha una vita privata un po’ complicata. Purtroppo, poi, ci sarà anche una lutto importante per lei.

Andiamo a scoprire tutto in anteprima e vediamo chi riguarderà. Quindi non ci perdiamo in troppe chiacchiere ed andiamo diritto verso il sodo, anche perché rimarremo molto stupito e tristi da quello che leggeremo.

Anticipazioni incredibili per la terza stagione di Mina Settembre

La nuova stagione di Mina Settembre sta per iniziare, manca pochissimo. Avremmo infatti modo di vederla in prima tv da domenica 12 gennaio! Purtroppo però non inizierà nel migliore dei modi, anzi. Ci sarà subito un lutto molto importante. Olga, la mamma di Mina, perde la sua battaglia contro la malattia.

Gelsomina, riuscirà a superare il momento solamente perché vicino a se c’è la piccola Viola per il quale riesce ad ottenere, dopo tante fatiche, l’affidamento esclusivo. Ma come procede la sua storia d’amore con Mimmo? Le cose vanno molto bene ed hanno una relazione seria e stabile, anche se inizialmente era a distanza.

Ma, accade qualcosa che fa sorridere Mina, ovvero il ginecologo decide di rientrare a Napoli in pianta stabile per vivere una relazione serie con la sua amata. Tutto sembra filare per il meglio ma Mina decide di indagare su Viola, o meglio sulla mamma. Quando trova il fascicolo sulla sua famiglia, l’assistente sociale vuole scoprire la verità.

Mimmo, sarà un suo complice ma senza che Gelsomina si accorga di nulla. In questo modo non vedrà il desiderio di Viola di conoscere la sue origini e fare chiarezza nella sua vita. Il ginecologo inizia con una serie di bugie ma questo potrebbe rovinare l’ambiente familiare anche in modo davvero molto profondo.

In attesa di vedere la nostra amata fiction ci sono alcune voci che vedono Serena Rossi tra le possibili candidate per condurre il Festival di Sanremo accanto a Carlo Conti. Per il momento non ci sono conferme ma mai dire mai! Unico appuntamento certo resta quello con Mina Settembre tra una decina di giorni su Rai 1 dopo Affari Tuoi condotto da Stefano De Martino.