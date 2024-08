Minacce con mazze da baseball, indagano i Carabinieri

Nel corso della serata del 05 agosto c.a. a Sabaudia (LT), i carabinieri della locale Stazione intervenivano all’interno del cortile antistante uN negozio di generi alimentari di proprietà di un cittadino indiano classe 81, residente a Sabaudia (LT), dove due cittadini indiani che si trovavano nei pressi della citata attività intenti a consumare degli alcolici, venivano avvicinati da dei connazionali a bordo di due autovetture, che li minacciavano con mazze da baseball.

Le due vittime, per difendersi, lanciano verso gli aggressori delle bottiglie riuscendo così a metterli in fuga.

Sono in corso accertamenti dei Carabinieri di Sabaudia (LT) atti a identificare gli autori del reato e il motive di tale gesto.