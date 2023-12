Minaccia i genitori con un martello e taglia il tavolo con la motosega: arrestato 34enne

Nella giornata del 28 dicembre u.s., personale del Commissariato di P.S. di Terracina ha tratto in arresto nella flagranza del reato un 34enne terracinese indagato per avere maltrattato i genitori conviventi. sottoponendoli a continue violenze morali e fisiche e cercando ripetutamente di estorcergli del denaro.

Nella circostanza dell’arresto le condotte del soggetto erano consistite nel minacciare la madre e il padre con un grosso martello a mezzo del quale danneggiava parti dell’abitazione e devastava vari oggetti all’ interno della stessa, dopodichè, armatosi di una motosega, tranciava di netto il tavolo presente nel salotto.

Durante le drammatiche fasi, il padre dell’arrestato riusciva ad inoltrare richiesta al numero di soccorso pubblico 112 chiedendo l’intervento della Polizia, tuttavia il figlio, accortosi della telefonata, sottraeva il telefono al padre distruggendolo.

Sul posto intervenivano tempestivamente la Volante del Commissariato e personale della Squadra di Polizia Giudiziaria, che rintracciavano il soggetto sul luogo, prontamente bloccato e reso inoffensivo, mentre venivano rinvenuti e sottoposti a sequestro gli oggetti utilizzati come armi improprie e documentato io stato dei luoghi che, all’interno dell’abitazione. si presentava fortemente danneggiato.

Durante le concitate fasi, il padre dell’arrestato riportava una ferita sul volto che richiedeva le cure del personale del 118 fatto sopraggiungere dagli Agenti operanti.

L’arrestato, già noto alle forze di Polizia, non è nuovo a tali condotte che hanno richiesto recentemente altri interventi della Polizia presso la stessa abitazione familiare.

Per quanto ricostruito dagli Agenti intervenuti il P.M. di turno presso la locale Procura della Repubblica, Dott.ssa TAGLIONE Martina concordava sulla misura precautelare dell’arresto, disponendo che il 34enne fosse ristretto presso 1a Casa Circondariale di Latina a disposizione dell’AG.