L’11.11.2020, NEL CORSO POMERIGGIO, IN MINTURNO (LT), I CARABINIERI DELLA LOCALE STAZIONE, HANNO ARRESTO: S.F. 19ENNE DEL LUOGO, IN ESECUZIONE DELL’ORDINE DI CARCERAZIONE EMESSO IN DATA 06.11.2020 DALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI CASSINO – UFFICIO ESECUZIONI PER I REATI DI USURA ED ESTORSIONE COMMESSI IN FORMIA E MINTURNO TRA IL 2019 ED IL 2020, PER I QUALI DOVRÀ SCONTARE ANNI 3 (TRE), MESI 5 (CINQUE) E GIORNI 23 (VENTITRÈ) DI RECLUSIONE ED UNA MULTA DI € 1.000,00 (MILLE/00). L’ARRESTATO E’ STATO ASSOCIATO PRESSO LA CASA CIRCONDARIALE DI ROMA – REBIBBIA.