Miriam Leone è la protagonista di “Miss Fallaci”: studi, carriera, marito e figlio

La protagonista di Miss Fallaci è Miriam Leone, attrice amata e stimata dal grande pubblico. Tante sono le informazioni da conoscere: carriera, studi, marito e figlio.

È stata scelta Miriam Leone per personificare la famosa giornalista Oriana Fallaci. Nella miniserie che sta andando in onda su Rai 1, l’attrice ha dimostrato di essersi immedesimata perfettamente nel personaggio, raccontando quella parte più celata della scrittrice e le difficoltà avute durante gli inizi della sua carriera come giornalista, divisa tra lo star system hollywoodiano e la carriera.

Oltre alla professione della giornalista, Leone è riuscita a raccontare con Miss Fallaci, presentata in anteprima alla Festa del cinema di Roma, anche i tratti inediti della vita privata di Oriana. Un lavoro certosino, apprezzato da pubblico e critica. L’attrice però, sebbene sia molto giovane, ha alle spalle una lunga che l’ha portata ad esssere dove è oggi. Numerose sono le collaborazioni professionali avute in questi anni, ma Miriam è anche una mamma e moglie.

Chi è Miriam Leone, inizi e carriera: da Miss Italia al successo

Nata il 14 aprile 1985 a Catania, Miriam Leone si è diplomata al liceo classico ad Acireale, dove è cresciuta, e si è iscritta alla facoltà di Lettere e filosofia dell’Università degli Studi di Catania, ma non ha mai completato gli studi. La grande popolarità è arrivata quando ha vinto Miss Italia 2008, concorso che le ha spalancato le porte del mondo dello spettacolo. Negli anni successivi ha condotto Unomattina estate su Rai 1, la serata Mare latino, Mattina in famiglia e la serata della cerimonia di premiazione dei Nastri d’argento.

Dopo i primi anni come conduttrice televisiva, Miriam si è buttata sul cinema, dimostrando grande talento per la recitazione. Ha preso parte al film Genitori & figli – Agitare bene prima dell’uso, che le ha dato l’occasione di debuttare sul grande schermo. Da quel momento in poi sono arrivate diverse produzioni che l’hanno vista protagonista: Distretto di polizia, I soliti idioti, Camera Caffè, Un passo dal cielo, La scuola più bella del mondo e altre pellicole di grande successo.

Negli anni, dunque, Miriam è stata divisa tra televisione e cinema, recitando sia nelle serie televisiva che in film di alto livello. La ricordiamo sia nella fiction Non uccidere, che nella saga cinematografica Diabolik, che l’ha vista prendere le sembianze di una perfetta Eva Kant, ruolo che le è valsa la candidatura ai David di Donatello. Un altro ruolo che le ha permesso di ottenere grandi meriti e riconoscimenti è la serie I leoni di Sicilia. Nel 2025, inoltre, Carlo Conti l’ha voluta con lui in una delle serate del Festival di Sanremo come co-conduttrice.

Miriam Leone, chi è il marito: matrimonio e figlio

Miriam Leone è sempre stata molto gelosa della sua vita privata e si è sempre esposta poco in merito. Tuttavia, sappiamo che ormai da diverso tempo è legata al musicista e manager Paolo Carullo, originario di Caltagirone. Nel 2006 si è laureato in Economia e Finanza a Milano, dove vive tutt’oggi con la famiglia, e poi è entrato a far parte del mondo degli affari.

Miriam e Paolo sono convolati a nozze il 18 settembre 2021, un’informazione tenuta nascosta fino all’ultimo giorno, quando la stessa attrice ha condiviso la bella notizia sui social. La cerimonia si è svolta in forma privata presso la chiesa di Santa Maria La Nova a Scicli. I due, il 29 dicembre 2023, sono diventati genitori del piccolo Orlando, al quale sono stati dati i cognomi sia della madre che del padre.