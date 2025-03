Miss Fallaci, anticipazioni drammatiche: negli episodi di stasera una dolorosa tragedia

Nel terzo appuntamento con Miss Fallaci ci sarà una dolorosa tragedia. Le anticipazioni della serie TV sono drammatica: ecco che cosa accadrà.

La serie televisiva è ispirata alla vita della famosa scrittrice e giornalista italiana Oriana Fallaci ed è ambientata alla fine degli anni ’50, agli inizia della carriera professionale di quella che era conosciuta come “la ragazza del cinema” ed era cronista per il famoso settimanale italiano L’Europeo. Dopo il grande successo dei primi due appuntamenti, i telespettatori non vedono l’ora di conoscere le novità della prossima puntata.

Il terzo episodio della miniserie con protagonista Miriam Leone andrà in onda questa sera, martedì 4 marzo alle ore 21:30 in prima visione assoluta su RAI Uno, con due nuovi episodi che continueranno a raccontare la storia della giornalista italiana. Miss Fallaci è ideata da Alessandra Gonnella e Diego Loreggian con la regia di Luca Ribuoli, Alessandra Gonnella e Giacomo Martelli ed è stata presentata in anteprima allo scorso Festival del Cinema di Roma.

Miss Fallaci, anticipazioni terza puntata: dramma inaspettato per Oriana

La terza puntata di Miss Fallaci, che sarà trasmessa questa serata nel prima time della rete ammiraglia, vedrà la messa in onda del quinto episodio intitolato L’orchidea, in cui la relazione tra Oriana Fallaci e Alfredo Pieroni si farà sempre più intensa e coinvolgente. La giornalista sembrerà quasi ossessionata dal rapporto con il collega, trascurando persino il suo lavoro, che fino a qualche tempo prima era la cosa più importante per lei.

Le attenzioni di Oriana, però, soffocheranno Alfredo che si sentirà stretto in questa relazione. Così, Pieroni deciderà di prendere le distanze perché non intende rinunciare alla sua liberà nemmeno per amore. Il giornalista non vuole saperne di lei nemmeno sapendo che Oriana è incinta, tanto che la donna deciderà di contattare un ginecologo per interrompere la gravidanza, per poi cambiare idea. Tuttavia, nel cuore della notte avrà un aborto spontaneo a causa di un’emorragia.

Il sesto episodio della terza puntata è intitolato Il compleanno, dove Oriana sarà dimessa dall’ospedale dove era stata ricoverata dopo aver perso il bambino che aspettava. La giornalista tornerà da Alfredo, anche se lui l’ha tradita con Eleanor, ma lei non lo sa. Tra di loro si riaccenderà la passione che li travolgerà, tanto che Oriana comprometterà anche il suo lavoro e poco dopo torneranno le liti tra di loro.

Vista la situazione, Oriana comprenderà che è giunto il momento di prendere una scelta netta per la sua vita: Alfredo dovrà deciderà se uscire allo scoperto, quindi vivere la relazione con la giornalista alla luce del sole, oppure non la vedrà più e si allontaneranno per sempre. Fallaci aspetterà la risposta del collega in albergo, dove si intratterrà bevendo e assumendo sonniferi, tanto da arrivare a un passo dalla tragedia.