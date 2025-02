Miss Fallaci, tutto sulla serie tv in partenza stasera: trama, cast e puntate

È in partenza stasera Miss Fallaci, la nuova serie TV targata Rai. Tutte le informazioni: cast, numero di puntate e trama.

Dopo settimane di attesa, dove il pubblico non ha nascosto la grande curiosità dietro al nuovo progetto televisivo, finalmente sta arrivando l’attesissima miniserie Miss Fallaci, che alcuni hanno avuto modo di vedere in anteprima durante la scorsa Festa del Cinema di Roma, quando sono stata proiettate le prime due puntate.

Le prime impressioni sulla serie televisiva sono state più che positive, apprezzata sia dal pubblico che dalla critica. Lo spettacolo è stato prodotto in collaborazione da Paramount Television, Minerva Pictures e Red Strings, ed è stata diretta da Luca Ribuoli, Giacomo Martelli e Alessandra Gonnella. La prima puntata andrà in onda da martedì 18 febbraio su Rai 1 alle ore 21:30, dove la narrazione partirà proprio dal concept del cortometraggio A Cup of Coffee with Marilyn, che ha visto Gonnella vincere ai Nastri d’Argento nel 2020.

Miss Fallaci con Miriam Leone, cast e puntate della miniserie di Rai 1

La miniserie Miss Fallaci è di carattere biografico e vede Miriam Leone nei panni della famosa e stimata giornalista italiana Oriana Fallaci. È un racconto in 8 episodio, che debutterà proprio sulla rete ammiraglia dal 18 febbraio 2025, dopo essere stata presentata alla Festa del Cinema di Roma. Si tratta di un’opportunità del pubblico di approfondire la storia della scrittrice che è uscita dall’Italia per raccontare il mondo hollywoodiano.

Per lavorare bene sulla sua interpretazione, Miriam Leone, che è stata una delle co-conduttrici del Festival di Sanremo 2025 condotto e diretto da Carlo Conti, ha lavorato con Edoardo Perazzi, il nipote della giornalista, che ha mostrato all’attrice la casa di Oriana, ma anche i suoi oggetti e le ha raccontato diversi aspetti della sua vita privata. Oltre a Leone, ci sono molti altri attori noti al grande pubblico.

Nel cast della miniserie Rai troviamo Maurizio Lastrico, che interpreta Alfredo Pieroni, poi c’è Francesco Colella che è Attilio Battistini, Francesca Agostini è Giovanna Corsi. Durante le otto puntate il pubblico incontrerà anche Johannes Jaukur Johannesson, che incarna Orson Welles, Davide Tucci è Frank Sinatra, Philipp Chirstopher è Arthur Miller, Hannah Chinn è Shirley Maclaine, Alex B. Steinmuller è Henry Kissinger.

La trama della miniserie Miss Fallaci

La miniserie è ambientata alla fine degli anni ’50, quando Oriana Fallaci era agli inizi della sua carriera ed era conosciuta come “la ragazza del cinema” e lavorava per L’Europeo come cronista. È in quel periodo che la giornalista ha trasformato il suo viaggio negli Stati Uniti come una grande occasione, incontrando personalità importanti e riuscendo a catturare l’essenza del mondo dorato di Hollywood.

Gli anni furono segnati da numerosi turbamenti personali, dove Oriana ha vissuto un’intensa relazione con il collega Alfredo Pieroni. Tra i due c’era passione, ma il rapporto era anche carico di paure e insicurezze, che portò Fallaci in una spirale di autodistruzione. Ma era anche il periodo in cui la giornalita capì che la sua missione era quella di raccontare la verità con la sua voce.