Moneta 1 Euro super ricercata: questa i collezionisti te la comprano anche a 30.000€

Come trovare una fortuna con una moneta da 1 euro. In questo caso si possono ottenere fino a 30mila euro.

Per i collezionisti a volte la differenza non è data dalla perfezione di un disegno o da un colore particolare. Sono le caratteristiche uniche a determinare la rarità di un pezzo e non necessariamente devono essere requisiti estetici. A volte la fortuna poi arriva con oggetti apparentemente comuni e anzi banali o di scarso valore.

Certamente una moneta risalente a 2.000 anni, per quanto abbastanza comune all’epoca, oggi potrebbe rappresentare un pezzo raro, soprattutto se ben conservato. Ma si parla in questo caso di pezzi numismatici, da museo che hanno un mercato diverso e con regole particolari. Invece una semplice moneta da un euro potrebbe valere una fortuna anche se coniata qualche anno fa.

Moneta da 1 euro, il tesoro in un cassetto

Nel 2002 furono coniate delle monete italiane da 1 euro raffiguranti l’Uomo Vitruviano di Leonardo da Vinci. Fin qui nulla di speciale. Ma in Francia recentemente, una moneta del genere con un errore tipografico unico nel disegno è stata valutata e venduta all’asta a ben 29mila euro.

Proprio questa imperfezione costituisce la particolarità estrema della moneta e il motivo del suo valore nel mercato dei collezionisti. Certo si può dire tranquillamente che un colpo di fortuna simile non capita tutti i giorni, ma è più frequente di quel che si crede, magari nascosto in un cassetto. In genere, una moneta con errori di conio o in serie limitata può avere un valore di diverse decine di euro o in alcuni casi di centinaia, se non migliaia.

Quella francese è comunque una vendita unica e forse irripetibile. Una moneta rara è una moneta con una circolazione scarsa, prodotta in un basso numero di unità, per esempio una serie commemorativa con una tiratura limitata. Ma in genere queste monete hanno quotazioni non astronomiche. Per esempio per le monete da 1 euro italiane le serie più rare sono quelle del 2004 e del 2005.

Se si hanno delle monete che sembrano avere delle caratteristiche particolari occorre per prima cosa una valutazione accurata e affidabile. L’unica soluzione è affidarsi a un esperto del settore. Bisogna invece diffidare di valutazioni espresse su internet, dove il rischio di truffe è maggiore. In vendita sui portali come eBay non è difficile trovare decine di pezzi a cifre variabili.

Quindi se si è in possesso di una moneta con un errore di conio è possibile farsi una prima idea del suo valore. In alternativa ci sono siti specializzati dove è possibile ottenere maggiori informazioni, ma sempre con la dovuta cautela.