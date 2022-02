Monumenti naturali “Monte Conca” e “Monte Moneta”, M5S: “una grande vittoria”

L’approvazione unanime dell’ordine del giorno della Consigliera del Movimento 5 Stelle Gaia Pernarella volto a impegnare la Giunta regionale a intraprendere le azioni necessarie per l’istituzione del Monumento Naturale “Monte Conca” e del del Monumento Naturale “Monte Moneta”, siti nel comune di Gaeta, rappresenta una vittoria e un importantissimo risultato per tutta la città.

Il fine raggiunto, frutto di dedizione verso il territorio, è atto a salvaguarda e sviluppare due siti di notevole rilevanza geologica e naturalistica. Entrambi presentano presentano testimonianze storiche, archeologiche e monumentali comprese nei loro confini.

Il forte “Emilio Savio”, nell’area del Monte Conca, roccaforte del Regno delle Due Sicilie sul confine con lo Stato Pontificio e importante fortilizio di artiglieria che ha continuato a svolgere questo ruolo difensivo fino alla Seconda Guerra mondiale, mentre Monte Moneta presenta evidenti resti di una stazione di posta e di strutture risalenti all’epoca romana indubbiamente in continuità con le altre preziose testimonianze d’epoca imperiale presenti lungo il tracciato dell’antica Via Flacca.

La preservazione di due aree così importanti nel tempo per Gaeta, oggi abbandonate, rientra in un progetto lungimirante di recupero e tutela del patrimonio naturale e storico-paesaggistico, anche al fine di sviluppare il turismo eco sostenibile e diffondere pratiche di escursionismo e di attività sportive e ricreative all’aperto.

Il Movimento 5 Stelle di Gaeta e i suoi simpatizzanti plaudono l’iniziativa regionale, promettendo di tornare sull’argomento, e si impegneranno affinché questo rappresenti una svolta storica per lavorare ad un programma elettorale dove la “cura” del territorio, coniugando la storia e i paesaggi, diventi la forza trainante della Gaeta che vogliamo realizzare. I problemi sono noti ma necessita investire in cultura e adottare misure di resistenza culturale. La cultura non è un settore separato dall’attività economica e neppure un capitolo a se stante delle attività senza fine di lucro. La cultura non è una vetrina, né uno specchio ma è qualcosa che serve nella vita di tutti i giorni.

Proporremo di coinvolgere associazioni e cooperative nella gestione dei siti culturali e della loro promozione mettendo a disposizione il sito informatico del Comune. L’approvazione dell’ordine del giorno della Consigliera Gaia Pernarella e del Movimento 5 stelle da parte dell’intero consiglio regionale, verso l’istituzione dei Monumenti Naturali di “Monte Conca” e “Monte Moneta” è un segnale importante e, auspicando un impegno concreto della Giunta, traccia una linea di indirizzo ben precisa per la città di Gaeta e per la nostra comunità.

Comunicato stampa