Mortadella, la migliore che devi mangiare è questa: lo dice Gambero Rosso

Scopriamo insieme quali sono le migliori mortadelle in commercio. Siamo certi che assaggerai un gusto davvero incredibile! Una vera specialità.

I salumi piacciono a tutti, grandi e piccini. Impossibile trovare qualcuno che non ami il mitico panino con la mortadella, o come sarebbe l’ideale, un bel pezzo di pizza bianca! Quando siamo davanti al banco frigo abbiamo una vasta scelta ma come possiamo fare per essere sicuri di scegliere la migliore possibile?

In questo caso è arrivato in nostro aiuto direttamente Gambero Rosso. Scopriamo insieme qual’è la migliore mortadella che possiamo acquistare e siamo certi che appena gustata sentirete immediatamente la differenza.

La mortadella è buona ma questa è la migliore

In commercio ci sono tantissime mortadelle di ogni prezzo e qualità, come possiamo vedere quando andiamo al banco della gastronomia. Ma questa volta, Gambero Rosso ha scelto tra ben 29 mortadelle artigianali quali sono le migliori. Ovviamente la degustazione era completamente alla cieca, in questo modo non c’era alcun tipo di influenza.

La mortadella piace a tutti e non solo in Italia. E’ buona, gustosa e si presta a tantissime ricette. Ha poi un ottimo rapporto qualità-prezzo rispetto ad altri salumi che possiamo trovare in commercio. Le versioni artigianali, poi, hanno una qualità superiore. Non vengono utilizzati additivi artificiali e si privilegiano spezie ed aromi naturali.

Ricordiamo però che la mortadella ha un elevato contenuto di grassi, specialmente quelli saturi, e di calorie, oltre ad una buona dose di sale. Quindi, ricordate, come in tutte le cose, che va bene mangiarla ma non dovete assolutamente esagerare. Se poi la mangiamo sporadicamente il suo gusto sarà sempre una grande conquista.

Ma arriviamo alla classifica che ha fornito Gambero Rosso sulle migliori mortadelle artigianali che possiamo trovare in commercio. Nella classifica possiamo trovare anche alcuni prodotti che si vendono nelle gastronomie. Ma di quali parliamo? Ecco la classifica:

Levoni Mortadella Oro (senza pistacchi) ex aequo con Capitelli Mortadella senza pistacchi BBS Mortadella Bidinelli con pistacchio Giacobbe Mortadella di Sassello ex aequo con Re Norcino – Vitali Norcidella Antony Food & Meat Mortadella della Nonna Maria Mec Palmieri Mortadella Favola Gran Riserva (senza pistacchi) Cibaria – I salumi di San Rocco Mortadella di San Rocco La Valle Mortadella Nazionale con pistacchi di Bronte Dop Artigianquality Mortadella Simona ex aequo con Salumificio Franceschini Mortadella Opera (senza pistacchi)

Adesso che le conosci non puoi assolutamente evitare di provarle almeno una volta. Quindi la prossima volta che ti recherai al banco della gastronomia saprai che cosa scegliere. E ricorda che un pezzetto di pizza bianca con la mortadella è sempre una buona scelta!