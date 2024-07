Moto d’acqua non si ferma all’alt, multato 32enne di Formia

Alle ore 15:00 circa, durante il pattugliamento l’unità navale veloce dedicata alla polizia marittima della Guardia Costiera di Gaeta, nell’espletare il servizio di controllo sul territorio del Comune di Itri, nello specchio acqueo antistante la spiaggia dei sassolini, mentre aera intenta a tutelare la sicurezza balneare e a verificare l’osservanza delle norme sul diporto intimava l’alt ad una moto d’acqua che ignorandola procedeva a velocità sostenuta.

Immediatamente inseguita dal mezzo di polizia, la moto d’acqua cercava di seminarlo e con diverse manovre elusive e dirigeva verso la foce del fiume Garigliano inseguita a breve distanza dagli uomini della capitaneria di porto; i due soggetti venivano successivamente inseguiti all’interno del fiume Garigliano e a 200 metri dalla foce del fiume verso l’entroterra uno dei due soggetti veniva intercettato e sottoposto a controllo, anche in collaborazione con una pattuglia inviata via terra ed della locale compagnia Carabinieri.

Il soggetto, un trentaduenne di Formia, che aveva già rifiutato di fornire le proprie generalità, veniva identificato e denunciato a piede libero per violazione di norme a tutela della sicurezza della navigazione, inottemperanza ad un ordine di polizia, oltre che sottoposto a sanzioni amministrative pari a oltre 3000 euro.