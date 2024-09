Museo del calcio rossonero sotto le stelle: l’irripetibile evento organizzato dal Milan Club Gaeta

Tifo, passione e magia. Sono queste le tre parole che formano il comune denominatore del sorprendente evento che il Milan Club Gaeta sta per organizzare nella splendida cornice sud pontina.

Riparte il campionato e l’organizzazione rossonera laziale non smette di stupire. Grazie al suo Presidente, al direttivo e con la straordinaria collaborazione del Museo del Calcio Internazionale, salutano l’arrivo dell’autunno realizzando un avvenimento unico nel suo genere: “Museo del Calcio Rossonero sotto le Stelle”.

Venerdì 20 settembre, la splendida cornice della piana di Sant’Agostino e la meravigliosa terrazza sul mare del ristorante Magie dei Sapori presso Torre San Vito Hotel Villaggio accoglieranno insieme a soci, appassionati o semplicemente a tanti curiosi, pezzi di storia, simboli e cimeli che hanno reso il Milan uno dei club più titolati al Mondo.

Una location magica che si trasformerà in un vero e proprio museo a cielo aperto dove saranno protagoniste le “Stelle”, non solo quelle che illumineranno la notte di un venerdì settembrino in quel di Gaeta, ma la ricchezza e la caratura dei cimeli appartenuti a quei grandi campioni che hanno portato il Milan a conquistare trofei in Italia, in Europa e nel mondo.

È tutto top secret ma, in esclusiva per il Gazzettino del Golfo, ecco svelato uno dei fantastici cimeli che sarà presente quella sera: la maglia dell’AC Milan della stagione 2004/2005 di Paolo Maldini indossata durante una partita di UEFA Champions League.

Un evento unico nel suo genere, per la prima volta nel Lazio e per l’emisfero rossonero anche primo in Italia, che si prefigura di abbracciare il suo popolo come buon auspicio per una nuova stagione ricca di soprese e che in questo evento racchiude solo la prima di tante manifestazioni che il Milan Club Gaeta si prefigura di creare.

Per la riuscita dell’evento è stata fondamentale la collaborazione con l’Avv. Luigi Carvelli, responsabile del Museo del Calcio Internazionale, la prima esposizione permanente del calcio internazionale in Italia la cui collezione è composta da oltre 10mila cimeli tra: maglie, palloni, scarpini, trofei, giornali, biglietti, foto autografate, etc. di tutte le squadre. Vanta, inoltre, di aver organizzato più di 200 esposizioni in tutto il mondo.

Il prestigioso evento mira, a rivivere con passione fasti ed emozioni attraverso l’interazione con quei cimeli ricchi di storia, aura e prestigio e che porta il Milan Club Gaeta ad essere sempre attivo nell’ambito della passione e del tifo e che in questi anni continua con le sue attività a mantenere alto e vivido il calore e il sostegno alla squadra grazie ai numerosi soci, tifosissimi del diavolo rossonero che in tutti questi anni non hanno mai smesso di sostenere i colori della loro fede milanista.

Ulteriori informazioni circa le modalità di accesso, solo ed esclusivamente su prenotazione, sono disponibili sui canali social Facebook e Instagram del Milan Club Gaeta, oppure contattando il Presidente Mirko Di Ciaccio al 388-1838435.

Si prefigura una serata all’insegna dell’armonia e del calore con tutti i tifosi che stringendo in un caloroso abbraccio i loro simboli, rivivranno gli anni meravigliosi passati insieme a tifare e sostenere il Diavolo promettendosi che mai ci si stancherà di gridare fino alla morte “FORZA MILAN”.