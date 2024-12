Napoli scatenato sul mercato di gennaio: con 20 milioni è assalto allo Scudetto, sostituirà Lukaku

Il club azzurro vuole rinforzarsi per la corsa scudetto sul mercato di gennaio. I partenopei puntano forte sull’erede del belga, pronti 20 milioni per lui.

Il Napoli si è ripreso in fretta dopo aver perso la testa della classifica a favore della lanciatissima Atalanta di Mister Gasperini. A Udine gli azzurri hanno vinto e convinto anche senza Kvaratskhelia, rimasto ai box per il problema al ginocchio rimediato nello sfortunato match d’alta classifica contro la Lazio.

La squadra ha dimostrato di sapersela cavare alla grande in un momento difficile. Anche senza la sua stella georgiana. Messaggio forte e chiaro quello lanciato dai ragazzi di Conte: il Napoli c’è e vuole esserci fino alla fine per la partita scudetto. Un cambio di mentalità a 360 gradi dopo la travagliata annata che ha privato i partenopei perfino delle coppe.

Ora però è già tempo di pensare al mercato di gennaio. Manna sa già dove ha bisogno di rinforzi la rosa. I numeri parlano chiaro. Il Napoli subisce poco (miglior difesa insieme a quella della Fiorentina) ma là davanti non fa sfracelli: con 24 gol all’attivo ha l’attacco peggiore tra le sei di testa. Per dare l’assalto allo scudetto sono pronti 20 milioni per l’erede di Lukaku.

Calciomercato Napoli, pronti 20 milioni per l’erede di Lukaku

Con la maglia del Napoli Big Rom finora ha messo la sua firma su 6 marcature in stagione, tutte in campionato. Il centravanti classe 1993 vuole riscattarsi e Conte ha piena fiducia sul giocatore che ha voluto fortemente per il dopo Osimhen. Se il belga è il nome per il presente, per il futuro il Napoli guarda a un nome francese: quello di Ange-Yoan Bonny, attaccante del Parma.

Ange-Yoan Bonny ha compiuto 21 anni a ottobre. È un centravanti dal fisico possente (189 cm per 86 kg), veloce e abile nel dribbling, capace di svariare su tutto il fronte offensivo. Ottimo anche come assist-man, per le sue caratteristiche è stato spesso paragonato a Lukaku malgrado la non eccelsa vena realizzativa (4 reti il suo bottino stagionale con i crociati).

In estate l’attacco partenopeo cambierà quasi sicuramente volto, viste le più che probabili partenze di Simeone e Raspadori desiderosi di accasarsi altrove per giocare di più. Il Napoli potrebbe chiudere presto per il centravanti francese del Parma. L’operazione dovrebbe viaggiare intorno ai 20 milioni. Affare praticamente prenotato per la prossima estate.

Mettendo Bonny nel motore il club di De Laurentiis comincia insomma a disegnare la squadra del futuro, senza naturalmente dimenticare il presente dove il Napoli vuole giocarsela fino in fondo per mettere le mani sul quarto scudetto. Sembra essere alle battute finali la trattativa per il rinnovo di Meret, che stando alle indiscrezioni dovrebbe rinnovare fino al 2027.