Nasce Ulisse in app®: la Guida Turistica Ufficiale della Riviera

Forte del grande successo ottenuto con il format ‘in app®’ che si traduce in cifre con più di 76.000 utilizzi e 460.000 consultazioni per il progetto pilota Gaeta in app®, la startup Innovation Projects di Gianpiero Di Cecca è fiera di annunciare la nascita di Ulisse in app®: la Guida Turistica Ufficiale della Riviera.

Come annunciato inizio anno, Ulisse in app® si pone come obiettivo quello di guidare, informare e sensibilizzare cittadini e turisti sulle tematiche naturalistiche e storico-culturali della Riviera, raccontate anche da audioguide complete e dettagliate. Un servizio gratuito e indispensabile, disponibile per Android e iOS per vivere appieno e in modo inedito il comprensorio.

Guida di ultima generazione, disponibile anche in inglese e russo, a questo progetto innovativo i Comuni della Riviera, delle isole Pontine e dei borghi vicini hanno aderito con grande entusiasmo e coinvolgimento, cogliendo questa grande opportunità per la valorizzazione del territorio e delle sue specificità.

Il progetto inoltre è sostenuto dai vari attori locali, dagli operatori turistici alle attività commerciali o ancora, alle associazioni socio-culturali che, aderendo, beneficiano di un nuovo canale per la loro visibilità in linea con le nuove aspettative del web 2.0.

“Oggi più che mai è indispensabile che la promozione di un territorio passi dal digitale, sfruttando le potenzialità e le risorse del Web. Ulisse in app® nasce da questo assunto: la narrazione del territorio, con il suo storytelling, deve coniugarsi con l’aspetto esperienziale e la valorizzazione delle attività locali. Per la prima volta, un’attività commerciale può aderire ad una piattaforma la cui forza risiede nella capacità di targetizzazione, agevolando quindi la conversione da utente a cliente. Ulisse in app® permette quindi un ‘incontro’, offrendo da un lato un servizio gratuito per i cittadini e i turisti che visitano e soggiornano nella nostra splendida Riviera e dall’altro, per le attività locali, la possibilità di intercettare questo bacino di utenza, ad alto potenziale.” Con queste parole Gianpiero Di Cecca, fondatore della startup Innovation Projects, festeggia la nascita di questo progetto inedito, crocevia di sviluppo digitale e marketing territoriale.



LA STARTUP

Innovation Projects è la startup vincitrice del Bando “StartUp Innovativa” indetto dal Comune di Gaeta con la creazione e lo sviluppo del format ‘in app®’. Impegnata nella ricerca e nella progettazione di soluzioni innovative, si occupa di sviluppo applicazioni, siti web e campagne social media marketing.