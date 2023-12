Natale a Formia: tutti gli eventi in programma

Il periodo di Natale a Formia è in pieno svolgimento, e le festività sono rese ancora più speciali da un ricco programma di eventi e iniziative che coinvolgono cittadini e visitatori di ogni età. Le prime due settimane delle celebrazioni del “Natale a Formia”, organizzate dall’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Gianluca Taddeo, hanno registrato un grande successo, attirando un numeroso pubblico in città e nelle frazioni. Il cartellone di questo fine settimana promette di essere altrettanto coinvolgente, con una varietà di eventi che spaziano dalla musica alle degustazioni, dagli spettacoli per bambini alle presentazioni culturali.

Venerdì 22 Dicembre:

Il weekend inizia alle 17.30 presso la Sala “Ribaud” del Palazzo Comunale con la presentazione del libro “Re Migio: Storie e Miracoli di un Impresario Teatrale” dell’autore Renato Marchese. L’incontro sarà un’occasione unica per conoscere la vita del grande impresario teatrale italiano Remigio Paone. Alle 18.00, i più piccoli potranno godere di animazioni in Piazzale Aldo Moro, mentre alle 18.30 la Pro Loco Città di Formia organizza il concerto dei Phoenix Gospel Choir, un gruppo già protagonista sulle scene nazionali. Nel Cisternone romano, un monumento di ingegneria idraulica risalente al I secolo a.C., sarà possibile ammirare il caratteristico Presepe galleggiante sull’acqua. La serata continuerà con esibizioni musicali, tra cui il “Trio” composto da Oscar Di Raimo (violino), Marianna Rossi (pianoforte), Paola Pagano (pianoforte).

Alle 20.30, nella Sala Falcone e Borsellino (Piazzetta Municipio), avrà luogo lo spettacolo “Per un’ora a Natale”, una divertente combinazione di comicità, magia e musica del Maestro Umberto Scipione, protagonista del film “La guerra dei nonni”.

Sabato 23 Dicembre:

Il sabato inizia alle 17.00 con “Natale a Penitro”, animazioni e la banda di Babbo Natale e zampognari. Alle 17.30, lo spazio antistante la Pro Loco sarà dedicato alle eccellenze locali con la degustazione “Il Gusto che ti gusta”. La sera, alle 19.30 nella Chiesa dei Santi Lorenzo e Giovanni Battista, si terrà il progetto “Fermarono i cieli”, un viaggio nella musica sacra con canzoncine spirituali di Sant’Alfonso Maria de’ Liguori.

Alle 19.00, in Piazzale Aldo Moro, l’animazione per bambini darà il via a una serata di danza con “Led & Music”, con il trio di dj Marcello Marotta, Gafas e Luca Bigote.

Domenica 24 Dicembre:

La vigilia di Natale sarà celebrata a Trivio, il paese del Ceppo, con la 163^ edizione della tradizionale accensione del Ceppo Natalizio. La festa inizierà alle 17.00 in Piazza Sant’Andrea, con degustazioni, musica popolare, Babbo Natale e brindisi augurale.

Inoltre, fino al 7 gennaio, presso la Torre di Mola, è possibile partecipare al magico tour guidato “Abracadabra”, che riporta alla vita le scene più emozionanti della saga di “Harry Potter”.

Il sindaco Gianluca Taddeo commenta: “Sarà un altro fine settimana con eventi di elevato profilo artistico e culturale. Saranno in programma una serie di iniziative diversificate tra loro e dedicate alle famiglie con bambini ma anche a fasce di età più adulte, un motivo in più per trascorrere il Natale a Formia ed assistere dal vivo a spettacoli che stanno riscuotendo grande successo e apprezzamento. Fino al 6 gennaio il cartellone delle manifestazioni è molto ampio e un ringraziamento particolare va al prezioso lavoro degli assessori Luigia Bonelli (Cultura), Rosita Nervino (Politiche Sociali) e Giovanni Valerio (Turismo), che hanno operato in stretta condivisione con le associazioni del territorio”.