NCIS 22, scompare anche l’ultimo membro del cast originale: fan distrutti

Brutte notizie per i tantissimi fan di “NCIS 22”, l’ultimo membro del cast originale sembra essere destinato a scomparire: ecco di chi si tratta.

È sempre difficile per gli appassionati di una serie Tv riuscire a resistere fino alla messa in onda degli episodi, grazie al web è comunque possibile capire in anticipo quello che può succedere e farsi un’idea se le novità all’orizzonte possano essere interessanti. Questo vale anche per “NCIS 22”, nata come spin-off di “JAG – Avvocati in divisa”, ma che è ben presto entrata nel cuore del pubblico ancora di più rispetto alla sua “antenata”.

Sula Rai è possibile seguire la 21esima stagione, che ha raccolto un ottimo riscontro da parte del pubblico, a conferma di come non ci sia alcun segno di stanchezza nonostante siano trascorsi diversi anni dal suo esordio sul piccolo schermo, ma già da ora iniziano a trapelare dettagli importanti sul prosieguo della trama. Le ultime indiscrezioni a riguardo potrebbero però far storcere il naso ad alcuni, si fa strada la possibilità dell’addio di un membro del cast che era entrato nel cuore di tantissime persone.

Un addio clamoroso in arrivo a “NCIS 22”

Chi non vede l’ora di vedere sul piccolo schermo “NCIS 22” è certamente interessato a sapere cosa abbiano in serbo gli autori per rendere la trama sempre avvincente, come accaduto nelle ultime stagioni. Al momento le certezze a riguardo sono ancora poche, anche in merito al numero degli episodi, anche se sembra probabile possano essere dieci.

Sono invece maggiori le possibilità di un addio di un interprete storico, l’unico che era nel cast sin dall’inizio della serie, per questo se davvero l’ipotesi dovesse essere confermata non potrebbe che essere una mossa destinata a fare rumore. Il riferimento è all’attore Joe Spano, visto nei panni di Tobias Fornell, il cui ruolo ai fini della storia è comunque diminuito in maniera graduale lasciando delusi chi apprezza anche l’interprete.

Nella premiere, infatti, era un rivale di Leroy Jethro Gibbs (Mark Harmon) mentre erano alle prese con un’indagine importante, successivamente i telespettatori lo hanno visto almeno un episodio a stagione, per poi vedere il loro rapporto trasformarsi e diventare un’amicizia. Harmon ha già lasciato il telefilm da tempo, per questo è stato inevitabile per gli sceneggiatori pensare alla sua uscita di scena definitiva.

Almeno per ora i responsabili non hanno voluto rilasciare dichiarazioni a riguardo, così da lasciare i fedelissimi in bilico, magari con la speranza che queste voci potessero essere smentite nei fatti. Osservando quanto accaduto nel finale della precedente stagione si può pensare a una svolta che potrebbe riguardare Jessica Knight e Jimmy Palmer, destinati ad abbandonare a causa di un possibile trasferimento. C’è chi invece sostiene che entrambi siano parte di “NCIS 22”, non resta che attendere per saperne di più e sciogliere ogni riserva.