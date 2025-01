Ne basta una spolverata quando non ho tempo per lo shampoo: altro che borotalco, trucco furbissimo per capelli perfetti

Scopriamo insieme che cosa possiamo mettere al posto della shampoo se non abbiamo tempo e dobbiamo uscire. Il risultato ti sorprenderà!

Capita molto spesso che non abbiamo avuto letteralmente il tempo di poter lavare i nostri capelli ma dobbiamo andare al lavoro, oppure abbiamo un appuntamento importante. Cosa possiamo fare? Noi oggi ti vogliamo svelare un segreto che ti lascerà completamente senza parole. Ti aiuta anche con il tuo portafoglio.

Sai perché? Utilizzeremo qualcosa che abbiamo in casa. Quindi, siamo assolutamente certi che ti abbiamo incuriosito, andiamo a vedere che cosa si tratta.

Capelli perfetti ma senza shampoo? Certo, ecco come

Se non abbiamo tempo di farci i capelli, negli ultimi anni sono nati i famosi shampoo secco ma hanno un costo non indifferente. Cosa possiamo fare prendendo direttamente dalla cucina e senza spendere un capitale? Noi oggi ti vogliamo far conoscere una alternativa completamente naturale che ti sbalordirà con la sua efficacia.

Questo rimedio va benissimo anche tra un lavaggio ed un altro perché ci salva l’uscita, e poi non tutte amano lo shampoo a secco per tanti motivi. Anche il non saperlo utilizzare nella maniera corretta. Andiamo quindi a prendere l’amido di mais che abbiamo in cucina, si hai letto bene non siamo impazziti.

Ottimo anche il bicarbonato di sodio che troviamo nello stesso scaffale vero? In questo caso è un vero e proprio alleato della bellezza e spesso viene utilizzato nella realizzazione di prodotti per la nostra bellezza nelle formulazioni fai da te in casa. La maizena, o amido di mais, viene utilizzare per realizzare i dolci.

Queste due soluzioni sono completamente senza odore e rilasciamo molti meno residui rispetto al borotalco, altro prodotto che viene utilizzato al posto dello shampoo a secco. Ma quanto prodotto ci occorre? Davvero molto poco, basta un cucchiaio che andremo a spargere sulla cute pochi minuti prima di uscire.

Spazzoliamo il tutto ed ecco che la nostra chioma è perfetta come se avessimo appena lavato i capelli. Ricorda poi che le acconciature sono un modo per camuffare lo stato dei nostri capelli, quindi cimentati in chignon, trecce e code. O quello che reputi la soluzione migliore per come sei vestita. E ricorda che se tu ti vedi bella e sicura di te anche per gli altri sarà la stessa cosa!

Adesso che conosci questa alternativo economica, veloce e che funziona sempre siamo certi che vorrai provarla. Rimarrai stupita dalla differenza del prima e del dopo!