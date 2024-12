Nessuno ci pensa, ma l’albero di Natale va lavato prima e dopo l’utilizzo: metodi e rischi se non lo fai

E tu lo hai fatto con il tuo albero? In caso sei ancora in tempo, ecco come devi fare per avere un albero di Natale pulito. E’ molto importante.

In tante famiglie l’albero di Natale è già stato fatto da alcune settimane, altre rispettano la tradizione o lo faranno oggi ma c’è un dettaglio che nessuno, o quasi, conosce. Ovvero bisogna pulire il nostro caro albero di Natale prima di farlo! Tu lo sapevi? Noi oggi ti indicheremo come fare ed il motivo.

Siamo certi che rimarrai senza parole da quello che potrebbe succedere in casa. Quindi non ci perdiamo in troppe chiacchiere ed iniziamo subito a vedere i vari passaggi.

Albero di Natale, lo hai pulito prima di farlo? Attenzione

Il Natale è praticamente iniziato oggi! Da questo momento in poi mancano davvero pochissimi giorni alla notte di Natale. Ecco quindi che abbiamo tirato fuori, o comprato, tutto l’occorrente. Palline, luci ed ovviamente il nostro amato albero. Ma se viene dalla cantina, o comunque è stato chiuso per tanti mesi, sai che è bene prima pulirlo?

Ci sono alcuni passaggi fondamentali che vanno fatti prima di iniziare, ovvero mettere a terra dei fogli di giornale, in questo modo il nostro pavimento non si sporcherà. Poi per ogni ramo ricorda che va pulito dall’alto verso il basso. Controlla bene il materiale del tuo albero per evitare di rovinarlo.

Fai sempre una prova in un punto nascosto dove non si vede in caso di danneggiamento dei rami. Ricorda sempre di utilizzare guanti e mascherina per essere sicuri. Adesso possiamo iniziare a pulirlo. Sai che ci sono ben cinque modi super efficaci? Il prima la bomboletta ad aria compressa.

In questo modo, grazie al tubicino possiamo direzionare al meglio la pulizia dei vari rami, non serve un getto fortissimo. La polvere in questo modo sarà solamente un lontano ricordo! Il secondo metodo è l’aspirapolvere. Una soluzione migliore ma facciamo attenzione. la potenza è ovviamente maggiore rispetto alla bomboletta.

Installiamo, quindi, il bocchettone più piccolo che abbiamo. Il terzo metodo è con un panno di stoffa. Questo è il metodo più semplice ed economico. Ci basterà il solito spray antipolvere che abbiamo in casa! Passiamo il nostro pannetto con delicatezza e l’albero sarà perfetto.

Penultimo ma non meno funzionale il Sapone di Marsiglia. Creiamo un mi con acqua tiepida ed il sapone. Imbeviamo un panno di microfibra, strizziamolo bene e passiamolo su ogni ramo. Prima di mettere le palline dobbiamo lasciarlo asciugare per alcune ore. Così facendo profumerà anche casa.

Ultimo consiglio, l’aceto bianco. Potremmo dire addio anche a vecchie incrostazioni di neve artificiale o macchie. Riempiamo una vaschetta con acqua calda e aceto, immergiamo la spugna e laviamo. Massima attenzione a non esagerare! Anche in questo caso dobbiamo attendere che si asciughi.

Quindi, adesso conosci tutti i consigli per avere un albero di Natale super pulito, non ti resta che scegliere quello che reputi più facile ed efficace nel tuo caso. Se hai già fatto l’albero ti consigliamo di farlo quando lo metti via, in questo modo sarà pulito per il prossimo utilizzo!