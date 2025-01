Netflix cambia ancora: novità sugli abbonamenti, sconto per alcuni utenti

Arrivano novità importanti sugli abbonamenti da parte di Netflix, con uno sconto per alcuni utenti.

Per Netflix è tempo di cambiamenti. Il servizio di streaming più usato al mondo ha annunciato una serie di novità importanti riguardo gli abbonamenti. Tra modifiche e aumenti di prezzo, c’è una notizia che ha fatto gioire gli utenti: per alcuni, infatti, è previsto uno sconto. Vediamo, di seguito, di cosa si tratta e in che modo attivarlo.

Tra le piattaforme di streaming più popolari, in cima alla classifica troviamo Netflix. Il colosso ha milioni di abbonati in tutto il mondo, ai quali offre una vastissima scelta in fatto di contenuti. Proprio per garantire la continua aggiunta di film, serie e documentari, insieme all’introduzione di nuove funzioni, l’azienda aumenta periodicamente i costi delle sottoscrizioni.

Nel 2023 Netflix è stato interessato un cambiamento di rotta che ha fatto storcere il naso a molti. L’azienda infatti ha bloccato la condivisione delle password con persone che non rientrano nel proprio nucleo domestico. Per chi si trova al di fuori di quest’ultimo, sono stati lanciati degli account appositi che prevedono il pagamento di un abbonamento a parte.

Netflix lancia uno sconto per gli abbonati: di cosa si tratta

Con l’utente extra è possibile estendere l’accesso ad un account a chi non rientra nel nucleo domestico dell’abbonato. Il costo è di 4,99 euro mensili e può essere aggiunto solamente da coloro che hanno sottoscritto un piano Standard o Premium. Gli utenti che hanno un abbonamento con pubblicità non lo possono attivare.

L’ultima novità di Netflix consiste in una nuova formula per gli utenti extra, comprensiva di pubblicità. In questo caso il costo scende a 3,99 euro al mese, ma sono previste delle restrizioni. Serie e film possono essere guardati solo su un dispositivo, con un limite di 15 download mensili; l’audio spaziale non è disponile, mentre la qualità del video arriva ad un massimo di 1080p (Full HD); infine, non è possibile configurare i profili per bambini.

Lo “sconto” di un euro, quindi, è dovuto ad una serie di differenze che – come evidenziato da diversi abbonati – rischiano di non rendere l’utente extra con pubblicità davvero attrattivo per gli iscritti. L’alternativa è stata annunciata da Netflix insieme a nuovi cambiamenti per gli abbonamenti, i cui prezzi aumenteranno in alcuni paesi (Stati Uniti, Canada, Argentina e Portogallo).

Il piano con pubblicità salirà a 7,99 dollari al mese, mentre quello Standard a 17,99 dollari mensili. L’abbonamento Premium, infine, avrà un costo di 24,99 dollari al mese. Per il momento l’Italia è esclusa dalle modifiche: qui i piani continuano ad un avere un prezzo di 6,99 euro al mese per i piani con pubblicità; 13,99 euro mensili per l’abbonamento Standard; e 19,99 euro al mese per quello Premium. Presto, però, potrebbero aumentare.