Netflix, grosso cambiamento per Stranger Things 5: sarà destinata solo a loro

La notizia è di quelle che lascia senza parole, ecco arrivare un cambiamento davvero epocale per quanto riguarda un programma amatissimo. Scopriamo nel dettaglio di che cosa si tratta.

Il freddo ed il brutto tempo sono arrivati praticamente in tutta Italia, e cosa c’è di meglio che mettersi sul proprio divano a guardare la serie tv che amiamo? Ma qualcosa di molto importante sta per cambiare. A breve ci sarà una netta differenza per quanto riguarda l’amato Stranger Things 5.

Sicuramente la notizia non è di quelle piacevoli, anzi! Ma entriamo nel dettaglio e vediamo a che cosa ci riferiamo per quanto riguarda la nostra serie televisiva del cuore.

Il cambiamento importantissimo per la serie tv Stanger Things

Conosciamo molto bene la serie televisiva in oggetto e di conseguenza anche i temi che tratta ma la notizia ha letteralmente lasciato senza parole. Ma di cosa stiamo parlando? Il programma non sarà più possibile vederlo se non si hanno più di 16 anni! La quinta stagione cambia tutto quello che abbiamo visto sino ad oggi.

Sulla pagina Netflix dedicata al programma vediamo l’indicazione 16+ e negli Usa Tv-MA, ovvero quando i programmi hanno scene violento o un linguaggio troppo esplicito. Nelle serie passate i fratelli Duffer avevano già mostrato delle scene brutali e senza tanti giri di parole.

Un esempio? Il massacro avvenuto nel laboratorio di Hawkins per mani di Vecna che aveva risparmiato solamente Undici, oppure la morte di Eddie Munson. Ma, molto probabilmente, nella prossima stagione ci saranno immagini ancora più esplicite e senza mezzi termini.

Questa indicazione ci può far pensare che nessun personaggio possa essere al sicuro. Le scene potrebbero essere anche molto raccapriccianti. Molto probabilmente anche il pubblico che guarda il programma dovrà amare scene molto dark, rispetto al passato. Possiamo leggere le seguenti parole:

“Nella stagione finale le amicizie saranno messe alla prova e le vite saranno sconvolte, perché ciò che scopriranno cambierà Hawkins e forse il mondo, per sempre”.

Al momento non conosciamo altre informazioni per quanto riguarda la stagione che potremmo vedere a breve. Sembra che gli addetti ai lavori sono senza voce ma, sicuramente, la stagione finale sarà epica! Gli attori hanno confessato di aver pianto mentre leggevano l’ultima sceneggiatura di questa serie che tutti hanno amato.

Sembra, inoltre, che l’ultimo appuntamento sarà incredibile tanto da far dire ai registi, ovvero i fratelli Duffer, “il miglior episodio che abbiamo mai fatto”. Quindi non ci resta che attendere e vedere che cosa accadrà nelle vite dei nostri beniamini, ma attenzione alla nuova classificazione del programma.