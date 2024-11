Netflix ha cancellato l’ennesima serie dopo una sola stagione: era tra le più viste

A sorpresa Netflix ha cancellato una serie molto apprezzata dopo una sola stagione. Alcuni utenti parlano di maledizione…

Sta succedendo un po’ troppo spesso: la serie affascina un vasto pubblico, genera massima curiosità e grande attesa per l’evoluzione della storia, ma sul più bello Netflix annuncia che non ci sarà una seconda stagione. In altri casi la cancellazione era stata giustificata da un numero deludente di streaming. Qui, invece, la serie aveva dato subito risultati soddisfacenti. E quindi? Come mai si è deciso di non produrre nuove puntate?

Si è parlato di problemi economici: la prima serie avrebbe richiesto uno sforzo così importante che nessuno dei produttori se la sarebbe sentita di investire altri soldi. Ma anche questa spiegazione non regge del tutto, dato che l’investimento, anche se ingente, fatto per la prima stagione è stato ripagato dal successo dell’opera finita.

La cancellazione, in questo caso, non è dovuta ai pochi streaming, all’assenza di fondi o a problemi esecutivi. Piuttosto, lo stop dipende dalla natura stessa della serie. Non si poteva insomma fare altrimenti. E non pare che ci sia mai stato contrasto di vedute fra i creatori della serie e la piattaforma di streaming.

Uno dei co-creatori della serie ha spiegato che la serie era stata concepita fin dall’inizio come una storia autoconclusiva. In pratica, tutto ciò che doveva o poteva essere raccontato è già stato incluso nella prima stagione. Resta comunque lo sconforto dei fan, che avrebbero visto volentieri altre puntate. Ma di che serie stiamo parlando?

Netflix ha cancellato anche questa serie cult: cos’è successo

Stiamo parlando di una serie animata: Scott Pilgrim Takes Off, rilasciata su Netflix il 17 novembre 2023. La serie, basata sui fumetti di Scott Pilgrimm di Bryan Lee O’Malley segue la storia di un giovane bassista che vive a Toronto che si innamora di una ragazza Ramona che dovrà conquistare superando delle strane prove…

I fan l’hanno amata per la colonna sonora, l’ambientazione, lo stile alternativo e l’innovativa combinazione di stili narrativi. Nonostante tutto questo successo, però, Netflix l’ha già cancellata: dopo la prima stagione di otto episodi, non ce ne sarà dunque una seconda. Sul sito Rotten Tomatoes, il 96% degli utenti ha rilasciato recensioni positive: la valutazione media è di 8,2/10.

Anche su Metacritic la serie ha ottenuto un punteggio altro: qui siamo arrivati a un 82 su 100. Qualche mese fa in un’intervista con Rolling Stone, O’Malley aveva detto che la produzione non aveva pensato a una seconda stagione, ma di non aver mai chiuso personalmente a tale possibilità. Ora siamo sicuri che non ci sarà: il 20 novembre 2024 Netflix ha cancellato ufficialmente la serie dopo una stagione.