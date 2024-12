Netflix, il grande ritorno di Ilary Blasi: annunciata la data della nuova serie, quando parte

Manca davvero pochissimo ad un ritorno che tutti aspettano con ansia. Ecco quando vedremo la seconda stagione del programma su Ilary Blasi. Tutto quello che devi sapere.

Il mese di dicembre chiude l’anno e troviamo tutte le indiscrezioni possibili per il nuovo anno. In questo caso ci interessa moltissimo il ritorno sul piccolo schermo per quanto riguarda Ilary Blasi. lo scorso anno abbiamo visto un documentario su di lei dopo l’addio al’ex marito Francesco Totti. Che cosa ci attende per la seconda stagione?

Cerchiamo di capirlo insieme e scopriamo anche qualche piccolo segreto prima della messa in onda. Ovviamente segniamo in rosso la data sul calendario si preannuncia da non perdere come il precedente.

Ilary Blasi torna su Netflix: i dettagli

Il nuovo anno inizia sicuramente al massimo con dei programmi super per quanto riguarda la rete a pagamento di Netflix. Spicca tra tutti il ritorno di Ilary Blasi dopo il discusso programma Unica. Il 9 gennaio avremo modo di vedere Ilary, la nuova serie. Ma su che cosa è incentrata? Avremo modo di conoscere la vita privata e non sotto tanti aspetti e senza filtri.

Il programma è diretto da Tommaso Deboni scritto da Romina Ronchi, Peppi Nocera con Ennio Meloni e Jacopo Ghirardelli, e prodotta da Banijay Italia. Al suo interno vedremo anche alcuni amici storici e famosi di Ilary Blasi, un esempio? Parliamo di Nicola Savino e Michelle Hunzinker. Ma c’è un personaggio, più di tutti, che avrà un ruolo importante.

Stiamo parlando di Federica Sciarelli. Il programma inizia subito dopo la fine del suo matrimonio dove incontra una donna che le legge la mano e l’avvisa che a breve sarebbe arrivata una persona importante per lei. Proprio per questo motivo lei avrebbe detto a Bastian, il suo compagno di lasciarla! Vedremo la bella sowhgirl alle prese con nuove paure e sfide.

Dovrà lasciarsi andare anche nella sfera privata, ma non solo. Troviamo anche una scena dove Ilary deve accompagnare la nonna novantenne a rinnovare la patente! Ma non basta, ha anche partecipato ad un corso di criminologia dove ci sarà lo zampino, sembra proprio della Sciarelli. Sul web, si vocifera anche che vedremo parlare per la prima volta Bastian Muller.

Quindi ci attende una serata davvero pienissima di avvenimenti all’interno della serie con Ilary Blasi protagonista, ma riuscirà a fare come Unica? Possiamo solamente attendere e vedere ma le premesse sembrano davvero molto interessanti!