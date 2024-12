Netflix, l’annuncio che tutti aspettavano: finalmente c’è la data, arriva la seconda stagione

Dopo tanta attesa, finalmente gli abbonati Netflix hanno la data di uscita della seconda stagione di una delle serie TV più amate: l’annuncio è ufficiale.

L’ultimo mese del 2024 porterà con se importanti novità per quanto riguarda il catalogo della piattaforma streaming più scaricata al mondo. Esattamente come nei mesi precedenti, anche a dicembre ci saranno nuove uscite che avranno il compito di intrattenere il pubblico per tutto il periodo natalizio, e oltre.

Con oltre 282 milioni di abbonati, Netflix vanta il minor numero di defezioni nel settore, anche per questa ragione è considerata una delle piattaforme migliore per guardare contenuti di vario genere. Il già ampio catalogo del servizio è ora pronto ad essere allargato con l’aggiunta di nuovi titoli che verranno messi poco alla volta nel corso del mese di dicembre.

Tra i vari contenuti annunciati dalla piattaforma ce n’è uno molto atteso dagli abbonati. La seconda stagione arriverà tra pochi giorni dopo il grande successo del primo capitolo, merito soprattutto del “passaparola”, che lo ha portato ad essere lo spettacolo più guardato sulla piattaforma in tutto il mondo.

Netflix, arriva a dicembre la seconda stagione della serie TV amatissima

Nel mese di dicembre ci saranno tantissime novità; usciranno le serie televisive più attese dagli utenti, e non ci riferiamo solo a quelle che hanno il Natale come tema principale. Per la gioia di tantissimi abbonati, infatti, il servizio streaming ha annunciato sui suoi canali social la data d’uscita ufficiale di uno dei programmi più attesi, anzi, possiamo azzardare a dire che si tratta dell’evento più atteso dell’anno.

Stiamo parlando del grande ritorno sullo schermo di Squid Game, il “fenomeno globale” che arriva sulla piattaforma dopo tre anni di attesa dalla prima stagione. La data da cerchiare ed evidenziare sul calendario è il 26 dicembre che usciranno i nuovi episodi della seconda stagione, in cui gli utenti ritroveranno il giocatore 456 che rinuncia ad andare negli Stati Uniti e torna con un nuovo obiettivo in testa.

Ed è così che il protagonista della storia Gi-hun tornerà nel difficile gioco di sopravvivenza, provando a vincere un’altra sfida mortale con nuovi concorrenti che ambiscono al premio finale di 45,6 miliardi di won. Alla regia della serie TV tornerà Hwang Dong-hyuk, che, ricordiamo, è stato il primo asiatico a vincere un Emmy come Miglior regia di una serie drammatica.