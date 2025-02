Niente detersivo e nemmeno aceto, bicarbonato o limone: ecco come faccio tornare nuove le fughe tra le mattonelle

Un trucco che nessuno utilizza per avere le fughe delle mattonelle perfette. Ecco che cosa devi utilizzare da adesso in poi, è facilissimo!

In casa ci sono tantissimi dettagli al quale dobbiamo prestare attenzione ed uno di questi riguarda proprio le fughe delle mattonelle. Solitamente le facevamo tornare bianchissime con alcuni prodotti sempre super naturali ma noi oggi ti vogliamo stupire con qualcosa di completamente inaspettato e che ti farà vedere un risultato wow!

Siamo certi che una volta provato diventerà la tua unica scelta. Quindi, non ci resta che scorrere le prossime righe per vedere che cosa puoi utilizzare di diverso dal solito per la pulizia.

Come far tornare nuove le fughe senza fatica

In casa abbiamo sempre tantissimi prodotti che non sappiamo hanno una doppia o tripla funzione. Di conseguenza compriamo sempre prodotti chimici dal quale cerchiamo la soluzione. Ma questo accadeva fino a qualche tempo addietro. Per avere delle fughe delle mattonelle bianchissime abbiamo provato con vari prodotti.

Alcuni esempi? Limone, bicarbonato o aceto. Noi oggi però ti vogliamo far provare qualcosa di molto particolare che solitamente utilizzi per tutto un’altro scopo. Si trova in bagno. Questo piccolo indizio ti ha fatto scattare l’idea? Diciamo che non è facilissimo ma ti aiutiamo noi. Stiamo parlando del dentifricio.

Si hai letto benissimo. E’ un grande alleato per la pulizia dei denti e della bocca ma in casa diventa un vero e proprio aiuto che non ti aspetti. Le fughe delle mattonelle sono un luogo dove utilizzarlo. Cosa ci occorre? Spazzolino e dentifricio, come per quanto puliamo la bocca! Ovviamente utilizziamo un vecchio spazzolino e non uno nuovo.

Come prima cosa bagniamo leggermente lo spazzolino con acqua tiepida e poi mettiamo un piccolo quantità di dentifricio. Procediamo strofinando nelle fughe e con un po’ di pazienza, ma neanche troppa, vedremo dei risultati incredibili! Siamo certi che diventerà la tua scelta perfetta per le fughe dimenticando tutto il resto.

Il dentifricio è comodissimo anche per un altro punto, ovvero ci aiuta a dire addio al calcare nella doccia o sulle piastrelle del bagno. Ma non solo, sai che previene anche la condensa sul vetro? Sciogliamo un po’ di dentifricio con acqua calda e bagniamo un spugna morbida. Procediamo con la pulizia e risciacquiamo con acqua. Passiamo un panno di cotone e non avremo aloni o altri problemi in bagno! Come vedi un semplice dentifricio è un vero e proprio portento in casa!