Nino Frassica, un aneddoto su Terence Hill lascia di stucco: “Minifrigo sulla schiena”

Nino Frassica parla del suo rapporto con Terence Hill e racconta un curiosissimo aneddoto che lascia tutti senza parole.

Amatissimo nelle vesti che ormai dal 2000 bene indossa nella serie targata Rai, Don Matteo, Nino Frassica è uno dei personaggi di spicco della seguitissima soap ormai giunta alla quattordicesima stagione che sul set interpreta il Maresciallo Cecchini.

Ancora oggi, sebbene siano trascorsi più di 20 anni da quando ha preso parte alla primissima stagione al fianco di Terence Hill, Frassica mantiene quella verve e quella capacità di portare sullo schermo un personaggio che si è fatto perno caratterizzante all’interno della narrazione. L’attore però, oltre la recitazione, coltiva anche altre passioni; fra queste la scrittura.

Di recente, infatti, Nino Frassica ha pubblicato un libro ‘Piero di essere Piero‘, all’interno del quale sono raccontati anche simpaticissimi aneddoti che vedono protagonisti personaggi amatissimi della fiction italiana e con cui ha avuto il piacere di lavorare fianco a fianco. Fra questi, non può mancare qualche pagina dedicata al caro buon Terence Hill. A tal proposito, in un’intervista al Corriere della Sera, il siciliano ha raccontato un retroscena che ha lasciato tutti di stucco.

Nino Frassica, il retroscena indimenticabile su Terence Hill

Ai microfoni del Corriere della Sera, Nino Frassica ha raccontato una serie di simpaticissimi aneddoti ancora oggi assolutamente indimenticabili. Dal timido incontro con Alberto Sordi all’episodio in cui quasi rischiò di farlo strozzare con una mela dopo aver fatto una battuta, il ‘Maresciallo Cecchini’ ha aperto una simpaticissima parentesi che vede protagonista Terence Hill.

Terence Hill è una persona che ama tenersi in forma, ama lo sport e le lunghe passeggiate. “Corre 20 chilometri al giorno con un minifrigo da hotel sulla schiena” – ha ironicamente raccontato Frassica per sottolineare quanto ancora oggi l’ex Don Matteo, all’età di 85 anni, sia una persona estremamente attiva e piena di energia. “Merito delle abitudini sane e quasi monacali. Pensi che una volta finimmo una stagione e decidemmo di fare una grande festa, una baldoria. Glielo dicemmo, e lui rispose ‘Benissimo, facciamo intorno alle sette di sera?“.

Ma anche sul set con il ‘nuovo’ Don Matteo, o meglio Don Massimo di cui veste i panni Raoul Bova, ci sono momenti di ilarità e divertimento. “Sapesse che risate ci facciamo” – ha raccontato Nino Frassica, facendo sapere che spesso, quando si preparano per le interviste scelgono una parola chiave in comune. Insomma, sul set e dietro le quinte non ci si annoia mai!