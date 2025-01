No, non solo bucce di banane: ho scoperto un fertilizzante naturale che rende le mie piante forti e sane a costo zero

Scopriamo insieme cosa utilizzare per aiutare le nostre piante che abbiamo sempre in casa. Non manca mai e poi mai! Si tratta di un alimento.

Avere delle piante belle e rigogliose è il sogno di tutti. Impossibile dire il contrario! Ovviamente, come in tutte le cose, dobbiamo prenderci cura di loro dandogli le giuste attenzioni. Ecco che in queste c’è anche la possibilità di dover utilizzare un fertilizzante. Se vogliamo utilizzare solamente prodotti naturali sappiamo bene che le banane sono perfette.

Ma noi oggi ti vogliamo far scoprire un altro alimento che ha la stessa funzione e che troviamo, anche lui, in tutte le case. Vi diamo un piccolo aiutino, specialmente se ci sono bambini. Vi abbiamo incuriosito vero? Scopriamo di che cosa si tratta.

Piante sane e forti ma senza le banane? Ecco cosa mettere

Se vogliamo che le nostre piante siano perfette con dei frutti buoni e dei fiori bellissimi dobbiamo utilizzare un fertilizzante. Ma noi oggi ti vogliamo proporre qualcosa di diverso. Si perché hai mai utilizzato il latte? Forse ti sembra molta strana come affermazione ma è veramente utile nel nostro scopo, come le famose bucce di banana.

Puoi darlo alle piante aromatiche come a quelle da frutto. Infatti, il latte, specialmente quello di vacca, è ricchissimo di fondamentali come aminoacidi, enzimi, proteine e zuccheri semplici. Riesce a rinvigorire, oltre che le piante anche il terreno dove vogliamo coltivare. Ma come dobbiamo utilizzarlo per avere un risultato top?

Possiamo utilizzare sia quello scremato che intero, ma quest’ultimo dovremmo diluirlo al 50% con l’acqua. Ovviamente va bene sia crudo che cotto o freddo. Ecco che diventa perfetto come riutilizzo. Va bene anche quello scaduto! Per arricchire il nostro terreno ci occorre mezzo bicchiere per un vaso medio grande.

Se dobbiamo metterlo direttamente a terra un po’ di più. Dobbiamo poi ripetere il trattamento ogni sette giorni, in modo particolare se le nostre piante sono leggermente sofferenti. Successivamente, poi, passiamo ad una volta al mese, oppure quando c’è un reale bisogno. Sappiamo molto bene che oltre al latte e alle bucce di banane ci sono altri consigli anti-spreco.

Come i gusci delle uova, la cenere del camino, il vino rosso, o l’acqua di cottura delle verdure ma senza sale. Quindi utilizza quello che preferisci o che hai al momento. In questo modo le tue piante saranno felici ma anche l’ambiente ed il tuo portafoglio ti ringrazieranno incredibilmente!