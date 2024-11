Nobody wants this 2, parla la creatrice: data di uscita, trama, cast e anticipazioni

Nobody wants this arriva su Netflix con la seconda stagione: la creatrice annuncia data, cast e anticipazioni sulla nuova trama.

Nobody wants this, la serie con attori protagonisti Kristen Bell e Adam Brody ha fatto il suo debutto sulla piattaforma streaming, Netflix, lo scorso 26 Settembre. Sin dal primo momento questa ha avuto un immediato successo raccogliendo un altissimo numero di views.

Merito del ritorno su questi schermi dell’amatissima coppia che ha fatto scalpitare i cuori degli ‘ex-teen’. Come dimenticare la celeberrima Veronica Mars e il dolcissimo Seth Cohen in The O.C? Impossibile. Ebbene, in questa serie in cui il romanticismo prende piede su uno sfondo comico, i due attori impersonano rispettivamente il rabbino Noah, da poco uscito da una relazione con la donna che la famiglia voleva sposasse, e la podcaster Joanne che crea contenuti insieme alla sorella Morgan.

Al centro delle loro ‘puntate’ vi sono principalmente le loro fallimentari vicende amorose. I due si incontrano per caso a una cena di un’amica in comune, e da lì iniziano a provare un reciproco interesse che li porterà a lungo andare a prendere la decisione di diventare qualcosa di più. Tuttavia, una sfida li attende al varco: nell’ultima puntata avevamo visto Joanne propensa a convertirsi all’ebraismo, ma proprio quando la cosa si fa più seria la donna si tira indietro e non si dice pronta a questo passo.

Con sorpresa di tutti però, è Noah che per amore sembrerà fare una scelta difficile. E qui si chiude il ‘primo capitolo’ della rom-com. Per la felicità dei fan della ‘coppia’, la creatrice ha annunciato che ci sarà una seconda stagione e ha fornito alcuni dettagli al riguardo: ecco cosa ha fatto sapere.

Nobody wants this 2 su Netflix: curiosità sulla seconda stagione

Erin Foster, creatrice della serie Netflix che ha conquistato il pubblico ha fornito alcuni dettagli sulla seconda stagione di Nobody wants this. Cosa dovremo aspettarci?

In primis, vi diciamo che la serie ha ottenuto autorizzazione sulla seconda stagione da poco più di un mese. “Hanno dato via libera alla writers room per la seconda stagione prima ancora di approvarne la produzione” – ha fatto sapere la Foster. Ad accelerare i tempi di scrittura sarebbe stato lo sciopero degli sceneggiatori.

Nell’intervista con Hollywood Reporter, la creatrice della sit-com ha fatto sapere che la seconda stagione di Nobody wants this non prenderà il via prima di un anno dal debutto della prima. Alcune anticipazioni sulla nuova trama hanno però già fatto scalpitare l’attrice protagonista che si è detta a dir poco entusiasta dopo aver letto qualche riga.

Erin ha fatto sapere che la serie prenderà il via proprio da dove ci aveva lasciati. Non l’esatto momento in cui Noah corre da Joanne per dichiararle il suo amore, ma sicuramente i due si troveranno ad affrontare il grande cambiamento che li attendeva al varco.

Per quel che concerne il cast, invece, oltre agli attori protagonisti sono confermati il fratello di Noah, Sasha interpretato da Timothy Simons e la sorella di Joanne, Morgan interpretata invece da Justine Lupe. I due nella serie hanno stretto un’amicizia molto particolare, tanto che qualcuno si è domandato se stesse per nascere qualcosa. Foster fa sapere che ci sarà un cambiamento nella dinamica del loro rapporto poiché la prosecuzione della trama non vuole portare Morgan a essere etichettata come una ‘sfasciafamiglie’.