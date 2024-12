Non ami molto la compagnia delle persone? Un motivo c’è, questo studio lo spiega

La scienza riesce a spiegare sempre alcuni comportamenti che per noi sono particolare. Entriamo nel dettaglio di questo studio, rimarremo senza parole.

Stare insieme a tantissime persone è piacevole e ci permette di staccare la spina da mille problemi chiacchierando un po’ con tutti ma sai che per alcune persone non è bello. Se non ami essere in compagnia c’è un motivo ben preciso che la scienza ha deciso di studiare. Noi oggi ti vogliamo parlare proprio di questo.

Siamo assolutamente certi che rimarrai senza parole quando leggerai che cosa é stato scoperto. Quindi andiamo dritti al risultato e vi diciamo che è molto positivo!

Sei un po’ solitario? Svelato il perché

Lo studio del quale vogliamo parlarti oggi è stato condiviso dall’esperto di biopsicologia Sebastian Ocklenburg in Psychology Today. Questa particolare ricerca ha esaminato la relazione che ci può essere tra le persone che non amano stare in compagnia e chi ha una particolare intelligenza. Si hai letto bene.

Sembra che le persone acute non amino particolarmente quando sono circondate da tante persone. Lo studio ha preso in particolare attenzione una fascia di persone, parliamo degli adolescenti. La scoperta è stata molto interessante, perché ha rivelato che risultavano simpatici le persone intelligenti rispetto agli altri compagni di classe.

Ma allo stesso tempo le persone maggiormente intelligenti non erano assolutamente socievoli. Interagiscono con poche persone e nel caso solamente chi ha il loro livello di “intelligenza”. Tendono quindi ad escludere, a priori, le persone “normali’. Le relazioni di questi adolescenti sono state seguite per oltre un anno.

In questo modo si potevano capire meglio le differenze in base alla loro conoscenza. E’ molto interessante sapere anche che nel test inizialmente le persone intelligenti sono state apprezzate ma con il passare del tempo questo risultato si è indebolito sempre di più. Se si era intelligenti o meno non era importante nella relazione.

Anzi, prendevano maggiormente piede altre informazioni. Ovviamente sono necessarie ulteriori verifiche in merito e soprattuto si cercherà di replicare lo studio con persone più grandi. In questo caso ci potremmo veramente spiegare come mai alcune persone che amano la solitudine sono particolarmente intelligenti ma spesso solitarie.