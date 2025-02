Non i classici dolcetti o cioccolatini: a San Valentino sorprendi chi ami con questa delizia giapponese cremosissima

Questa semplice ricetta consente di preparare un dolce originale per San Valentino. Sarà impossibile restarne delusi.

Manca sempre meno al giorno di San Valentino. Le coppie non vedono l’ora di poter festeggiare insieme alla persona amata. Trovare qualcosa di originale da regalare, però, non è facile. Spesso, si opta per i dolci del supermercato o per i classici Baci Perugina. Grazie a questa ricetta, sarà possibile preparare qualcosa di originale e creativo con le proprie mani.

Si tratta di un dessert giapponese davvero apprezzato. L’interno è così cremoso da sciogliersi completamente in bocca. Inoltre, anche il suo aspetto è gradevole. Il partner non potrà resistere a una simile prelibatezza.

Ecco come sorprendere il partner per San Valentino: questo dolce giapponese è perfetto per l’occasione

Le coppie non possono proprio farsi sfuggire San Valentino. Si tratta di una festa dove si celebra l’amore nei confronti del partner con regali, uscite e dichiarazioni. Molte persone la ritengono solo un’occasione per spendere soldi, però, con il giusto approccio, è possibile dargli un significato completamente diverso.

Invece di comprare dei banali cioccolatini a forma di cuore al supermercato, si può realizzare una ricetta a casa di tutto rispetto. Prende il nome di Nama Chocolate Cake e ha origini giapponesi. La superficie è coperta da uno strato di cacao amaro in polvere mentre l’interno è super cremoso. Il dolce venne inventato nel 1988 dallo chef Masakazu Kobayashi. Negli ultimi anni, si è diffuso molto anche in Italia.

Ingredienti

280 g di cioccolato fondente

200 ml di panna da cucina

1 cucchiaio di liquore

Cacao amaro in polvere

Passaggi per la preparazione

Prendere la tavoletta di cioccolato fondente e tritarla. Poi, farla sciogliere in un pentolino insieme alla panna. Coprire il recipiente con uno strato di pellicola da cucina e far riposare il tutto in frigorifero per minimo 4 ore . Se possibile, è preferibile attendere un’intera notte

. Se possibile, è preferibile attendere un’intera notte Spargere sul piano di lavoro un po’ di cacao amaro e dividere il composto per formare 12 quadratini. Ognuno di essi andrà passato nel cacao, in modo da formare uno strato spesso. Mettere in un piatto elegante e servire. Si può giocare anche con le decorazioni e gli abbinamenti

La ricetta è estremamente semplice. Bisogna ricordarsi, però, non fare tutto all’ultimo momento perché il composto necessita di un tempo lungo per addensarsi in frigorifero. In caso contrario, non sarà possibile procedere con la fase successiva. Non è consigliabile ricorrere al cioccolato al latte o bianco.