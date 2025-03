Non il bicarbonato, ma ecco il rimedio migliore per togliere le incrostazioni dal forno e dalle padelle

Come rimuovere le incrostazioni ostinate a costo zero? Ti svelo un detergente naturale formidabile e che ho usato molto spesso. Il merito? Di mia nonna!

Sai, mi capitava spesso di utilizzare il bicarbonato di sodio per rimuovere le incrostazioni. Presto, però, ho cominciato a chiedermi se esistesse un rimedio migliore.

Nonna Maria è arrivata in mio soccorso, con tanti ottimi consigli. Ho deciso di sperimentarli tutti, ma poi ho optato per quello che ho trovato migliore e più conveniente in base al rapporto qualità/prezzo. Si tratta di un rimedio che mi ha aiutato ad avere forno, padelle e pentole puliti come non li vedevo da un po’ di tempo a questa parte. Questo prodotto naturale non solo è efficace, ma è anche ecologico e sicuro per la salute. Scopriamo insieme di quale si tratta e come utilizzarlo al meglio!

Il sale grosso: il miglior rimedio della nonna per pulire e togliere le incrostazioni

Ebbene sì, sono sicura che tu ne abbia una confezione in dispensa (io sì, sempre!). Il sale grosso è uno dei migliori ingredienti per la pulizia della casa e in alcune occasioni si rivela persino migliore del bicarbonato di sodio.

Non fraintendermi… quest’ultimo è utilissimo! Semplicemente non è sempre il miglior rimedio e ovviamente non è la panacea di tutti i mali, come alcuni vorrebbero far pensare. Quindi, come utilizzarlo? Il procedimento è semplice e veloce e ti permetterà di disincrostare elettrodomestici e suppellettili in poco più di cinque o sei minuti di tempo.

Il procedimento

Prendi mezzo bicchiere di sale grosso e aggiungi un po’ d’acqua, mescolando fino a ottenere una sorta di pappetta densa. Non serve precisione da laboratorio, l’importante è che sia abbastanza solida da stare attaccata alle superfici senza colare ovunque. Spalma il composto sulle pareti interne del forno, concentrandoti sulle zone più incrostate.

Se vuoi un boost extra, puoi aggiungere un po’ di aceto bianco: lo spettacolo di bollicine è incluso nel pacchetto. In quel caso, però, assicurati di non usarlo sulle componenti metalliche del forno, perché potrebbe deteriorarle. Lascia agire per almeno un’ora, poi prendi un panno in microfibra e rimuovi il tutto. Et voilà, ecco come con sale grosso e aceto avrai ottenuto un forno lindo e pinto, praticamente come nuovo. Ricorda di strofinare con decisione e un po’ di olio di gomito… ne varrà la pena!

E se vuoi usare il sale grosso per pulire le padelle? Ancora più semplice! Cospargine il fondo con del sale grosso, riempi la pentola d’acqua e lascia agire il sale per dieci o quindici minuti. L’acqua deve essere CALDA, mi raccomando. Trascorso questo lasso di tempo, strofina il tutto con l’aiuto di una spugna o di una pezza. Se lo sporco è particolarmente ostinato, puoi creare una pasta con sale e limone per un effetto ancora più potente. In ogni caso riuscirai a rimuovere le incrostazioni in davvero pochissimo.

Sono rimedi che io stessa ho sperimentato, non potendo che constatare che: le nonne hanno sempre ragione! E in particolare, mia nonna Maria ha sempre saputo darmi suggerimenti portentosi per la casa. Dunque, grazie nonna.