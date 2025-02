Non lasciarti scappare questo bonus: subito per te fino a 7200 euro

Nel 2025 piovono bonus, tantissimi bonus riconfermati o messi in campo dal Governo di Giorgia Meloni. Uno è particolarmente interessante: ammonta a ben 7200 euro. Vediamo cosa occorre fare per non farselo scappare.

Anno nuovo e bonus ancora più ricchi. Accanto ai sussidi che già tutti conosciamo come l’Assegno di Inclusione, il Supporto Formazione e Lavoro e la Carta Dedicata a Te, ora ne arriva uno davvero molto interessante: un aiuto di ben 7200 euro. Considerando gli attuali stipendi e le attuali pensioni in Italia, si tratta di un bonus che fa gola davvero a tanti.

L’Esecutivo ha sempre ammesso di non essere un fervente sostenitore dei bonus in quanto, per contrastare il problema della povertà, bisogna agire alla radice e, dunque, sulla tassazione e sull’aumento dei redditi; ma è anche vero che in un contesto di rialzi e carovita come quello che stiamo vivendo, qualche sussidio fa sicuramente molto comodo.

Tra i sussidi più amati primeggia senza dubbio la Carta spesa per l’acquisto di generi alimentari, carburanti e biglietti dei mezzi pubblici; altrettanto importanti tutti i bonus destinati alle famiglie con figli, specialmente in un momento storico caratterizzato da denatalità. E ora arriva questo nuovo bonus che farà felici molte persone.

Subito per te 7200 euro: ecco cosa devi fare per averli

Ricco bonus da 7200 euro: una cifra che, soprattutto di questi tempi, fa proprio girare la testa. Il bonus non si rivolge a tutti ma solo ad una categoria molto specifica: il Governo di Giorgia Meloni scende in campo per sostenere le lavoratrici con figli!

Nel 2025 le lavoratrici con più figli riceveranno diversi aiuti economici che, sommati tra loro, arriveranno a circa 7200 euro in un anno. Ma di quali aiuti si tratta? In primis l’esonero al 100% dei contributi previdenziali da versare all’Inps e già solo questo comporterà un incremento in busta paga di 250 euro al mese che, in un anno, fanno 3000 euro.

Proseguiamo e passiamo al Bonus Nido il quale si rivolge a quelle famiglie con bambini al di sotto dei 3 anni. Per i nuclei familiari con Isee pari o inferiore a 25.000 euro, il Bonus Nido ammonta a 272 euro al mese, circa 3000 euro all’anno. Infine nel 2025 verranno erogati 1200 euro ad ogni nuovo nato. Pertanto, facendo la somma dei tre aiuti sopra descritti, arriviamo a 7200 euro. Non è finita qui perché i nuclei famigliari con figli fiscalmente a carico hanno diritto anche all’Assegno Unico.

L’obiettivo è naturalmente aiutare il più possibile le famiglie numerose. Ricordiamo, inoltre, che le famiglie composte da almeno tre persone e con Isee non superiore a 15.000 euro potranno beneficiare anche della Carta Dedicata a Te che, per il 2025, avrà un valore di 500 euro. Per avere quest’ultima non occorre fare richiesta per sarà l’Inps, una volta appurati i requisiti, a trasmettere ai Comuni le liste dei beneficiari. La priorità viene sempre data alle famiglie in cui sia presente almeno un bambino con meno di 14 anni.