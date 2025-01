Non serve fare zapping: stasera in tv c’è un film emozionante e ricco d’azione tratto da un libro che ha fatto sognare generazioni

Non hai la minima idea di che cosa guardare in tv questa sera? Ti diamo noi la soluzione! E’ un film bellissimo e ricco anche di azione.

La sera, specialmente in inverno dove fuori fa freddo e nessuno ha voglia di uscire di casa, cosa c’è di meglio che mettersi con una bella copertina sulle gambe e guardare la televisione? Ovviamente non sempre fanno film interessanti ma quando capita ve li segnaliamo. In questo modo non dovete impazzire nel fare zapping.

Scopriamo quindi dove si trova questo film molto particolare che possiamo vedere oggi e soprattutto da quale libro è stato ispirato. Siamo certi che lo amerete anche voi, se non lo avete mai visto prima.

Film super emozionante da vedere questa sera? Eccolo!

La sera a tutti noi piace staccare la spina dal mondo che ci circonda e rilassarci prima di andare a dormire per affrontare il giorno successivo. Ecco quindi che siamo sempre alla ricerca di un film da vedere che non sia troppo impegnativo ma che ci permetta di sognare. Questa sera c’è quello che fa per noi.

Lo possiamo trovare su Rai movie, ovvero al canale 24 del nostro televisore ed inizia alle 21.10 circa. Il film è abbastanza lungo, infatti dura 2 ore e 10 minuti ed è uscito per il grande pubblico nel 2020, quindi non molto tempo addietro. Ovviamente rientra nella categoria dei film romantici. Ma scopriamo la trama ed il titolo.

Stiamo parlando di: Pattini d’argento. Matvey, è un ragazzo di solamente 18 anni che lavora come corriere per i canali di San Piertroburgo con una coppia di pattini che gli ha lasciato in eredità il padre. Un giorno, purtroppo, viene licenziato dal suo lavoro e per questo motivo si unisce ad una banda di malviventi che borseggiano nei mercati.

Durante queste avventure incontra Alisa. Una ragazza per bene e figlia di un funzionario che studia scienza. Il loro destino si intreccerà in modo incredibile e le loro vite prenderanno una nuova direzione per tutti e due. Questo film, come vi avevamo anticipato è basato sul romanzo “Hans Brinker, or The Silver Skates” di Mary Mapes Dodge.

Ha anche vinto dei premi al Moscow International Film Festival. Gli attori sono Fedor Fedotov, Sonia Priss, Yuriy Borisov, Kirill Zaytsev, Aleksey Guskov. Quindi per questa sera non avete alcun tipo di scusa, godetevi questo film molto bello e noi vi consigliamo di leggere anche il libro dal quale è tratto.