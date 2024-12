Non solo candeggina: da quando uso questi ingredienti riesco a sbiancare a fondo ogni capo

Addio alla candeggina puoi avere dei capi perfettamente bianchi anche in questo modo. Provalo immediatamente rimarrai stupita dal risultato!

Quando dobbiamo fare la lavatrice la prima cosa che facciamo è separare i capi chiari da quelli scuri. Molto spesso poi, per avere un bianco splendente aggiungiamo la candeggina, anche per eliminare delle macchie resistenti. Ma se non vogliamo utilizzarla, perché magari l’abbiamo terminata in casa e non abbiamo voglia di uscire cosa possiamo fare?

Noi oggi ti vogliamo proporre delle validissime alternative per quanto riguarda la candeggina. Siamo assolutamente certi che rimarrai senza parole per il risultato. Quindi non ci perdiamo in troppe chiacchiere e scopriamo di che cosa si tratta.

Addio candeggina, ecco che cosa puoi utilizzare per un bianco perfetto

Quando laviamo i nostri capi vogliamo che siano perfettamente puliti e, nel caso di quelli bianchi, super bianchi! Non ci piacciono le varie gradazioni di colore che possono prendere tendente al giallo o al grigio. Ecco quindi che dobbiamo utilizzare la candeggina per avere un risultato assicurato.

Ma se dobbiamo lavare altri capi o non vogliamo rovinare le fibre come possiamo togliere le macchie ed avere la nostra maglietta bianchissima? Ci sono molte soluzioni alternative che possiamo mettere in uso. Abbiamo già praticamente tutto quello che ci occorre. Scopriamo insieme di che cosa stiamo parlando.

Iniziamo con l’aceto bianco distillato. Ne uniamo una tazza per un litro di acqua calda. Immergiamo il nostro capo macchiato e bianco in ammollo per una notte e poi lo laviamo come nostro solito. Il risultato sarà veramente incredibile. Passiamo al secondo consiglio, andiamo in cucina e prendiamo un limone.

Lui é perfetto sia per capi di cotone, lino e poliestere. In questo caso ci occorre mezza tazza di succo di limone, solitamente sono circa 4 limoni in un litro di acqua. Il procedimento è sempre l’ammollo per una notte. Ottimo anche il bicarbonato di sodio. In questo caso mettiamo mezza tazza di bicarbonato in un litro di acqua bollente. Spengiamo e togliamo dal fuoco. Uniamo i vestiti da sbiancare e lasciamo in ammollo per solamente un’ora.

Perfetto anche il detersivo per la lavastoviglie. Unisci un quarto o mezzo bicchiere di detersivo in polvere con un litro di acqua e attendi che si sciolga completamente. Immergi i capi e lasciali in ammollo per trenta minuti poi lava come di consueto. Al suo interno, questo detersivo ha l’ipoclorito di sodio, ovvero una candeggina a base di cloro che sbianca i capi.

Ultimo consiglio ma non meno performante è il perossido di idrogeno. Una sorta di candeggina all’ossigeno. Quindi adesso che conosci tutte queste alternative sta a te decidere che cosa utilizzare al posto della solita candeggina. Siamo certi che rimarrai stupita dal risultato finale una volta provata l’alternativa!